Βαθρακογιάννης: «Μάχη» με διάσπαρτες εστίες στη μεγάλη φωτιά της Αττικοβοιωτίας

Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τη φωτιά στην Αττικοβοιωτία, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές εστίες, ενώ η Πυροσβεστική απευθύνει νέα έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Όπως ανακοίνωσε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, αυτή την ώρα αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ ενεργές εστίες παραμένουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογήρου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν εκατοντάδες πυροσβέστες, δασοκομάντος, εναέρια και επίγεια μέσα, καθώς και δυνάμεις που έχουν μετακινηθεί από άλλες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, συνδράμουν οι Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι δήμοι, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, μηχανήματα έργου και εθελοντικές ομάδες.

Την ίδια ώρα, αρκετές νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα σε Κιλκίς, Θεσπρωτία, Μαγνησία, Ρόδο, Πρέβεζα, Σάμο και Χανιά, οι οποίες τέθηκαν όλες υπό έλεγχο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα περιστατικά αμέλειας που εξακολουθούν να προκαλούν πυρκαγιές, παρά τον πολύ υψηλό κίνδυνο. Στη Ραφήνα, στο Ίλιον και στη Νέα Κηφισιά συνελήφθησαν πολίτες για χρήση ψησταριών και εκτέλεση θερμών εργασιών κοντά σε δασικές εκτάσεις, ενώ στη Χαλκιδική συνελήφθη άνδρας που προκάλεσε φωτιά κατά τη χρήση τροχού. Στους υπαίτιους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 235 αφορούσαν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 29 από πρόθεση.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των δασικών πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε θερμή εργασία ή άλλη δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη, ιδιαίτερα τις ημέρες πολύ υψηλού ή ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr