Βαθαίνει η πολιτική κρίση στην Τουρκία: Η Καθαίρεση ηγεσίας του CHP και η ανησυχία για πρόωρες εκλογές

Ητουρκική αντιπολίτευση δεσμεύτηκε την Παρασκευή να αντισταθεί σε μια άνευ προηγουμένου δικαστική απόφαση που καθαίρεσε τον ηγέτη της, πυροδότησε πολιτική κρίση και ώθησε επενδυτές να εγκαταλείψουν τα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία, λόγω ανησυχιών για αυξανόμενη αστάθεια.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι η απόφαση, η οποία θεωρείται δοκιμασία για την ασταθή ισορροπία της Τουρκίας ανάμεσα σε δημοκρατία και αυταρχισμό, θα μπορούσε να παρατείνει περαιτέρω την 23ετή διακυβέρνηση του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ακόμη και αν εγκυμονεί τον κίνδυνο ενός ακόμη πισωγυρίσματος στη μακρά μάχη της χώρας με τον υψηλό πληθωρισμό.

Το εφετείο ακύρωσε την Πέμπτη το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) του 2023, στο οποίο είχε εκλεγεί ο ηγέτης του, Οζγκιούρ Οζέλ, επικαλούμενο αδιευκρίνιστες παρατυπίες. Στη θέση του, το δικαστήριο επανέφερε τον πρώην πρόεδρο του CHP, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, μια προσωπικότητα που είχε ηττηθεί από τον Ερντογάν στις εκλογές της ίδιας χρονιάς.

Το CHP καταδίκασε την απόφαση ως «δικαστικό πραξικόπημα», ενώ ο Οζέλ υποσχέθηκε να την προσβάλει νομικά και να παραμείνει προσωπικά «μέρα και νύχτα» στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα.

Δημοκρατικό Τεστ

Η απόφαση θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις διαμαρτυρίες κατά του Ερντογάν, αλλά και να προκαλέσει αναταραχή και εσωτερικές αντιπαραθέσεις στην αντιπολίτευση, στη μεγάλη χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ και αναδυόμενη οικονομία της αγοράς.

Η απόφαση του δικαστηρίου «σηματοδοτεί μια άνευ προηγουμένου εξέλιξη στο διοικητικό δίκαιο και την πολιτική ιστορία μας», δήλωσε ο Μπερκ Εσέν, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Σαμπαντζί.

«Εάν επικυρωθεί, θα ανοίξει τον δρόμο ώστε τα δικαστήρια να καθορίζουν την ηγεσία των κομμάτων, χωρίς κανένα συγκρίσιμο προηγούμενο στο εκλογικό σύστημα της Τουρκίας από το 1946».

Οι τουρκικές μετοχές αρχικά κατέρρευσαν μετά την ανακοίνωση και παρέμειναν ασταθείς, αλλά αμετάβλητες την Παρασκευή. Η λίρα άγγιξε ιστορικό χαμηλό, ωθώντας την κεντρική τράπεζα να πουλήσει δισεκατομμύρια δολάρια από τα συναλλαγματικά της αποθέματα για τη διατήρηση της σταθερότητας. Η JPMorgan εκτίμησε ότι η τράπεζα θα χρειαστεί να προχωρήσει σε ταχεία αύξηση επιτοκίων.

«Ο βασικός κίνδυνος είναι η τοπική δολαριοποίηση», δήλωσε ο Ρότζερ Μαρκ, αναλυτής σταθερού εισοδήματος αναδυόμενων αγορών στην Ninety One, αναφερόμενος στην αυξημένη ζήτηση μετατροπής λίρας σε ισχυρά νομίσματα.

Οι εκροές, ωστόσο, ήταν ηπιότερες από πέρυσι, λόγω «της αυστηρότερης παρέμβασης της κεντρικής τράπεζας και της χαμηλότερης υπεράκτιας έκθεσης» ξένων επενδυτών, πρόσθεσε.

Ο αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ υποβάθμισε τις «καθημερινές εξελίξεις στην αγορά» και δήλωσε ότι η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στο οικονομικό της πρόγραμμα μείωσης του πληθωρισμού, ο οποίος τον περασμένο μήνα ξεπέρασε το 32%.

Νομική κατάσταση

Το CHP, το κόμμα του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, αντιμετωπίζει παράλληλα μια άνευ προηγουμένου νομική καταστολή, κατά την οποία εκατοντάδες μέλη και αιρετοί έχουν συλληφθεί από το 2024 για διαφθορά και άλλες κατηγορίες που το κόμμα απορρίπτει.

Μεταξύ των φυλακισμένων είναι ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, βασικός αντίπαλος του Ερντογάν και υποψήφιος για την προεδρία του CHP, του οποίου η κράτηση πέρυσι προκάλεσε απότομη πτώση στις αγορές και ανέτρεψε προσωρινά τον κύκλο νομισματικής χαλάρωσης.

Οι επόμενες εθνικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για το 2028, αλλά ενδέχεται να επισπευστούν εάν ο 72χρονος Ερντογάν, ο οποίος αντιμετωπίζει όριο θητείας, επιδιώξει νέα υποψηφιότητα. Η δικαστική απόφαση θεωρήθηκε ότι αυξάνει τις πιθανότητες πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες ότι χρησιμοποιεί τη Δικαιοσύνη για την καταδίωξη πολιτικών αντιπάλων, υποστηρίζοντας ότι η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη.

Έκκληση στην Εκλογική Επιτροπή

Το CHP, το οποίο στις δημοσκοπήσεις ισοβαθμεί περίπου με το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ερντογάν, χαρακτήρισε την απόφαση άκυρη και προσέφυγε στο Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο (YSK), το οποίο –όπως υποστηρίζει– είναι η μόνη αρχή με αρμοδιότητα να ακυρώνει συνέδρια κομμάτων.

Αν και το YSK εποπτεύει όλες τις εκλογές και τα κομματικά συνέδρια και οι αποφάσεις του δεν προσβάλλονται, το δικαστήριο επικαλέστηκε νόμο περί ενώσεων για την έκδοση της απόφασης, μια κίνηση χωρίς προηγούμενο στη σύγχρονη Τουρκία.

Το YSK συνεδρίασε την Παρασκευή για να εξετάσει την αίτηση του CHP.