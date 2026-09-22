Βασίλης Παπαγεωργόπουλος: Κατασκεύασμα τα 17 εκατ. ευρώ στην τράπεζα μου

Νέα ανάρτηση σχετικά με την υπόθεση της καταδίκης του έκανε σήμερα ο πρώην δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος επιμένει ότι η καταδίκη του για 17 εκατ. ευρώ που μπήκαν σε λογαριασμό του συνδυασμού του είναι «κατασκεύασμα του Άρειου Πάγου». Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι σύντομα θα δώσει στη δημοσιότητα σχετικές επιστολές, ενώ αναφέρει και ότι προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο με τη σειρά του απευθύνθηκε στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον πρώην δήμαρχο, η απάντηση της κυβέρνησης ήταν ότι τα χρήματα αυτά δεν μπήκαν στον λογαριασμό του.

Αναλυτικά, στην νέα του ανάρτηση ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος αναφέρει:

ΕΧΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!

1.Όπως έχω αναλύσει στις τελευταίες ανακοινώσεις μου, ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ με καταδίκασε διότι δήθεν «ΜΠΗΚΑΝ 17.000.000 ευρώ» στον πενιχρό λογαριασμό 1542859 του νομιμότατου Δημοτικού μου Συνδυασμού, επιχείρημα που διέψευσε αμέσως και εγγράφως η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ!

2. Κατόπιν αυτών προσέφυγα στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, το οποίο απευθύνθηκε στην ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ για να διαπιστώσει την ΑΛΗΘΕΙΑ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ την 15/2/2021 απάντησε εγγράφως ότι ποτέ δεν «ΜΠΗΚΑΝ» αυτά τα 17.000.000 του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ στον λογαριασμό 1542859 του Συνδυασμού μου!

3. Πολλοί αμφισβήτησαν, ότι η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ διέψευσε τον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ. Κατόπιν τούτου παρουσιάζω την σχετική παράγραφο του εγγράφου της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ προς το Ευρωπαικό Δικαστήριο :

«ΕΝΩΠΙΟΝ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Της Ελληνικής Κυβέρνησης

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

με αριθμό 49875/18

Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος

ΚΑΤΑ

ΕΛΛΑΔΑΣ

«ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (1542859), ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΟΤΙ ΔΙΟΧΕΤΕΥΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 88.500.000 ΔΡΑΧΜΕΣ, ΔΗΛΑΔΗ 259.791 ΕΥΡΩ»!!!

ΨΕΜΑΤΑ τα 17.000.000 ευρώ! Κατασκεύασμα του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ τα 17. 000.000 ευρώ! Απίστευτο και όμως αληθινό!

Όλα τα παραπάνω τα γνωρίζει ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ και συγχρόνως έχω ήδη ενημερώσει εγγράφως και Προέδρους Δημοκρατίας και Πρωθυπουργούς και Υπουργούς Δικαιοσύνης! Σύντομα θα δώσω στην δημοσιότητα τις σχετικές επιστολές.

Πιστεύω ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε πλήρη αποκάλυψη της ΑΛΗΘΕΙΑΣ και σε αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψης μου!