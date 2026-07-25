Βάσεις 2026: «Μεγάλη στροφή των υποψηφίων προς τα Πολυτεχνεία» – Τι δείχνουν οι επιλογές των υποψηφίων

Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας, Χρήστος Κωστίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «ΕΡΤ Επικαιρότητα», με αφορμή τα αποτελέσματα των φετινών Πανελληνίων, ανέφερε ότι οι φετινές βάσεις επιβεβαιώνουν τη στροφή των υποψηφίων προς τις πολυτεχνικές σχολές, οι οποίες κατέγραψαν σημαντική άνοδο. Όπως είπε, «υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη τάση προς τα θετικά και τα Πολυτεχνεία», καθώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία, την ενέργεια και το περιβάλλον διαμορφώνουν νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, σημείωσε ότι οι ανθρωπιστικές σχολές καταγράφουν διαχρονική πτώση, επισημαίνοντας πως «οι ανθρωπιστικές σπουδές είναι αρκετά πεσμένες σε αριθμούς», ενώ απέδωσε την εξέλιξη αυτή στις περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές των καθηγητικών επαγγελμάτων.

Χιλιάδες οι κενές θέσεις στα πανεπιστήμια

Αναφερόμενος στις περισσότερες από 10.000 κενές θέσεις στα ΑΕΙ, ο κ. Κωστίδης εκτίμησε ότι το φαινόμενο οφείλεται τόσο στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής όσο και στο ότι αρκετά τμήματα δεν ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των υποψηφίων. «Η μεγάλη έκπληξη είναι ότι έχουμε πολλές κενές θέσεις και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι απαιτούνται αναπροσαρμογές στα προγράμματα σπουδών ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες.

«Τα πτυχία δεν φέρνουν χρήματα με τη μία»

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα τεχνικά επαγγέλματα θα μπορούσαν να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ζήτηση, τονίζοντας πως «δεν βρίσκεις ψυκτικό, ξυλουργό ή μηχανικό αυτοκινήτων που να είναι καλός και εξειδικευμένος», και κάλεσε σε αλλαγή της νοοτροπίας απέναντι στην τεχνική εκπαίδευση.

Ο κ. Κωστίδης επισήμανε ακόμη ότι οι νέοι δεν θα πρέπει να επιλέγουν μια σχολή με μοναδικό κριτήριο την άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. «Τα πτυχία δεν φέρνουν χρήματα με τη μία», είπε, εξηγώντας ότι το πτυχίο αποτελεί την αφετηρία για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη μετέπειτα εξειδίκευση. Όπως τόνισε, τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού αποτελούν «απλά το εργαλείο» για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλάνου σταδιοδρομίας, ενώ υπογράμμισε ότι «δεν τελείωσε τίποτα ούτε στις Πανελλήνιες ούτε στο Πανεπιστήμιο», αναδεικνύοντας τη σημασία της δια βίου μάθησης και της συνεχούς προσαρμογής στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

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