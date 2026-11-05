Βαρόμετρο ΒΕΘ: Tέσσερις στους δέκα βιοτέχνες φοβούνται την τραπεζική απόρριψη- Οριακή η ρευστότητα

Οικονομική ασφυξία προκαλεί σε 4 στους 10 βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης η συνεχής αύξηση του λειτουργικού κόστους, με 9 στους 10 να λένε πως η ρευστότητα τους για την κάλυψη των καθημερινών λειτουργικών αναγκών κρίνεται από ανεπαρκής έως οριακή. Μάλιστα 7 στους 10 βιοτέχνες κάνουν λόγο για ρευστότητα που επαρκεί έως 3 μήνες. Την ίδια ώρα 4 στους 10 αποφεύγουν την αίτηση για τραπεζική χρηματοδότηση από τον φόβο της απόρριψης ή του υψηλού κόστους δανεισμού.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από το δίμηνο Οικονομικό Βαρόμετρο του ΒΕΘ για το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, το οποίο εκπόνησε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview σε δείγμα 405 επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου.

Στην ερώτηση «πόσο επαρκής είναι η ρευστότητα της επιχείρησης σας για την κάλυψη των καθημερινών λειτουργικών αναγκών (πρώτες ύλες, ενοίκια κλπ);» το 29% δήλωσε ανεπαρκής, το 60% οριακά και το 11% εξαιρετικά.

Αναφορικά με το «πόσο χρονικό διάστημα επαρκεί η ρευστότητα της επιχείρησης σας;» το 13% δήλωσε για επάνω από έξι μήνες, το 14% για τέσσερις έως έξι μήνες ενώ η μερίδα του λέοντος, ήτοι το 73% απάντησε από έναν έως τρεις μήνες.

Τι προκαλεί την οικονομική ασφυξία των βιοτεχνιών

Για το 44% η κυριότερη αιτία που προκαλεί οικονομική ασφυξία στις βιοτεχνίες είναι η συνεχής αύξηση του λειτουργικού κόστους (ενέργεια, πρώτες ύλες, μεταφορικά κλπ),για το 24% οι συσσωρευμένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, για το 20% η μείωση του όγκου πωλήσεων/χαμηλή ζήτηση, για το 10% οι καθυστερήσεις πληρωμών απο τους πελάτες, ενώ για το 2% το υψηλό κόστος εξυπηρέτησης των υφιστάμενων δανείων.

Όσο για το τι καθυστερούν οι επιχειρήσεις εξαιτίας της ανεπαρκούς ρευστότητας; Η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα, το 42% απάντησε τις πληρωμές προς τους προμηθευτές των πρώτων υλών, το 24% τις φορολογικές υποχρεώσεις και εισφορές, το 6% τις δόσεις των τραπεζικών δανείων, το 9% τη μισθοδοσία του προσωπικού. Το 19% απάντησε «καμία».

4 στους 10 δεν χρειάζονται χρηματοδότηση

Στην ερώτηση «αν έχετε αιτηθεί τραπεζική χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης το τελευταίο έτος, ποιο ήταν το αποτέλεσμα;» το 5% απάντησε πως η αίτηση εγκρίθηκε πλήρως, το 6% πως εγκρίθηκε, αλλά για μικρότερο ποσό από το αιτούμενο, ενώ το 11% πως η αίτηση απορρίφθηκε από την τράπεζα. Το 37% απάντησε πως δεν υπέβαλε αίτηση υπό τον φόβο απόρριψης ή λόγω του υψηλούς κόστους (επιτόκια) ενώ το 41% απάντησε πως δεν χρειάστηκε χρηματοδότηση.

Σταθερή η κατάσταση των επιχειρήσεων για 6 στους 10 βιοτέχνες

Σχετικά με την κατάσταση της επιχείρησής του, το 45% των ερωτηθέντων βιοτεχνών δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική, το 16% καλή και το 39% κακή. Για τους επόμενους έξι μήνες, το 56% εκτιμά πως η κατάσταση της επιχείρησής του θα είναι η ίδια, το 9% υπολογίζει πως θα είναι καλύτερη, ενώ το 35% χειρότερη.

Το 88% απάντησε πως θα διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής του το επόμενο δίμηνο, το 5% πως θα προσλάβει προσωπικό και το 7% πως θα απολύσει.

Ίδιος παρέμεινε ο τζίρος για το 45% των ερωτηθέντων, μείωση κατέγραψε για το 38% και αύξηση για το 17%.

Αναφορικά με το δείκτη οικονομικής συγκυρίας, το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου, αν και συνέχισε να βρίσκεται σε θετική τροχιά, ήτοι στις 4,8 μονάδες, ωστόσο, διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από το προηγούμενο δίμηνο (Ιουλίου – Αυγούστου ) όποτε ήταν στο 5,1.