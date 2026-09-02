Βαρόμετρο ΒΕΘ: Με… φρένο η ανάπτυξη για 8 στους 10 βιοτέχνες

Το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η μειωμένη ζήτηση, η αδυναμία, λόγω έλλειψης των απαραίτητων κεφαλαίων, για την υλοποίηση επενδύσεων, αλλά και η δυσκολία εύρεσης προσωπικού, μεταξύ άλλων, φρενάρουν την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με 8 στους 10 βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης να εκτιμούν πως οι επιχειρήσεις τους δεν αναπτύσσονται με τους ρυθμούς που θα ήθελαν.

Την ίδια ώρα για σχεδόν 8 στους 10 βιοτέχνες το φρενάρισμα της ανάπτυξης των επιχειρήσεων τους οδηγεί σε αναβολή του εκσυγχρονισμού και στη συρρίκνωση του τζίρου. Τα ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από το Οικονομικό Βαρόμετρο Ιουλίου – Αυγούστου που εκπόνησε για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης η εταιρεία Interview, σε δείγμα 415 επιχειρήσεων – μελών του επιμελητηρίου.

Στην ερώτηση «πιστεύετε πως η επιχείρηση σας αναπτύσσεται με τους ρυθμούς που θα θέλατε;» το 78% απάντησε αρνητικά, ενώ το 22% θετικά. Όσο, δε, για τα σημαντικότερα εμπόδια που φρενάρουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, το 38% απάντησε το αυξημένο λειτουργικό κόστος (ενέργειας, πρώτων υλών κλπ), το 21% η μειωμένη ζήτηση από την πλευρά των πελατών, το 13% η αδυναμία, λόγω έλλειψης των απαραίτητων κεφαλαίων για επενδυσεις, το 11% η δυσκολία εύρεσης εργαζομένων, το 10% η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, το 4% η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και το 3% η περιορισμένη εξωστρέφεια.

Το φρενάρισμα στην ανάπτυξη έχει οδηγήσει, σύμφωνα με τις απαντήσεις των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην ηλεκτρονική έρευνα του ΒΕΘ, σε συρρίκνωση τζίρου για το 48%, στην αναβολή του εκσυγχρονισμού (επενδύσεις σε υλικοτεχνικό μηχανισμό, σε νέες τεχνολογίες κλπ) για το 27%, στη μείωση της παραγωγής για το 10%, ενώ το 15% απαντά πως επηρεάζει τη βιωσιμότητα των βιοτεχνιών τους.

Σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον

Καταλύτη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βιοτεχνιών θα μπορούσε να αποτελέσει για το 62% η δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος (πχ χωρίς συνεχείς φορολογικές αλλαγές) ενώ για το 20% η δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. Μικρότερα ποσοστά μοιράζονται η καλύτερη ενημέρωση για προγράμματα ενισχύσεις και επιδοτήσεων ( 8%) , η ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση (7%), η ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω εξαγωγών (2%) ενώ το 1% απάντησε κανένα από τα παραπάνω.

Στασιμότητα των επιχειρήσεων τους το επόμενο εξάμηνο βλέπουν 7 στους δέκα βιοτέχνες

Σχετικά με την κατάσταση της επιχείρησής του, το 39% των ερωτηθέντων επιχειρηματιών βιοτεχνών δήλωσε ότι είναι ικανοποιητική, το 28% καλή και το 33% κακή. Για τους επόμενους έξι μήνες, το 65% εκτιμά πως η κατάσταση της επιχείρησής του θα είναι η ίδια, το 11% υπολογίζει πως θα είναι καλύτερη, ενώ το 24% χειρότερη.

Το 88% απαντά πως θα διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής του το επόμενο δίμηνο, το 5% πως θα προσλάβει προσωπικό και το 7% πως θα απολύσει.

Ίδιος παρέμεινε ο τζίρος για το 47% των ερωτηθέντων, μείωση κατέγραψε για το 41% και αύξηση για το 12%.

Αναφορικά με το δείκτη οικονομικής συγκυρίας, το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου συνέχισε να βρίσκεται σε θετική τροχιά, ήτοι στις 5,1 μονάδες, ωστόσο, διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από το προηγούμενο δίμηνο (Μαίου – Ιουνίου) όποτε ήταν στο 6,2.