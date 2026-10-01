Βαρόμετρο Χαλκιδικής: Αισιοδοξία για το επόμενο εξάμηνο, παρά την αύξηση των επιχειρήσεων που είδαν μείωση τζίρου Αύγουστο και Σεπτέμβριο

Ανοδικά εξακολουθεί να κινείται ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 8 μονάδες το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2026, από 7,5 μονάδες στο αμέσως προηγούμενο δίμηνο και 5,2 μονάδες στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 27ου κύματος του «Βαρόμετρου της Οικονομίας της Χαλκιδικής», της δίμηνης έρευνας του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, η άνοδος του δείκτη κατά 2,8 μονάδες σε σχέση με πέρυσι συνοδεύεται από βελτιωμένες προσδοκίες των επιχειρηματιών για το επόμενο εξάμηνο, αλλά και από αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι ο τζίρος τους αυξήθηκε. Την ίδια ώρα, αυξάνεται και το ποσοστό όσων αναφέρουν μείωση του τζίρου, ενώ ενισχύεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που προτίθενται να προχωρήσουν σε απολύσεις.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, το 35% των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένει καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για την επιχείρησή του το επόμενο εξάμηνο, έναντι 34% στο προηγούμενο κύμα. Το 45% αναμένει αποτελέσματα στα ίδια επίπεδα, ενώ το 20% προβλέπει χειρότερα αποτελέσματα, έναντι 22% προηγουμένως.

Σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση των επιχειρήσεων ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα, το 60% τη χαρακτηρίζει «ικανοποιητική», έναντι 59% στο προηγούμενο κύμα Ιουνίου-Ιουλίου, το 22% «καλή», έναντι 21%, ενώ το 18% «κακή», από 20% προηγουμένως.

Αύξηση του τζίρου δηλώνει το 52% των επιχειρηματιών, έναντι 50% στο προηγούμενο κύμα. Το 24% αναφέρει ότι ο τζίρος παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, από 35%, ενώ στο 24%, από 15%, αυξήθηκε το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι μειώθηκε.

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, το 90% δηλώνει ότι θα διατηρήσει το υπάρχον προσωπικό τον επόμενο μήνα, έναντι 94% στο προηγούμενο κύμα. Το 2% προτίθεται να προσλάβει νέο προσωπικό, ποσοστό που παραμένει σταθερό, ενώ το 8% δηλώνει ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε απολύσεις, έναντι 4% προηγουμένως.

Θετικά αξιολογούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα τον ρόλο και τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, με το 75% να δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο, το 5% λίγο ή καθόλου και το 20% «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ». Για την τελευταία εξυπηρέτηση που έλαβαν, το 75% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο, ενώ το 25% αναφέρει ότι δεν έχει απευθυνθεί στον φορέα.

Θετικά αξιολογεί το 72% τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου, ενώ το 28% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ». Παράλληλα, το 82% εκτιμά ότι οι δράσεις και οι εκδηλώσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον νομό. Ειδικότερα, το 55% απαντά «ναι, σε μεγάλο βαθμό», το 27% «ναι», το 9% «σε κάποιο βαθμό/λίγο» και το 9% «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Χρηματοδότηση, τοπικά προβλήματα και προβολή της Χαλκιδικής

Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες που θέτουν οι επιχειρηματίες για το έργο του Επιμελητηρίου, πρώτη επιλογή είναι η υποστήριξη για χρηματοδοτικά προγράμματα με 26%. Ακολουθούν οι επαφές με την Περιφέρεια και τους δήμους για την επίλυση τοπικών προβλημάτων με 22% και η προβολή της Χαλκιδικής με 15%.

Ακολουθούν οι επαφές με την κεντρική κυβέρνηση για την προώθηση των αιτημάτων των επιχειρήσεων με 10%, οι ψηφιακές υπηρεσίες και η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση με 7%, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι επιμορφώσεις με 6%, οι δράσεις εξωστρέφειας και προώθησης των τοπικών προϊόντων με 5%, οι αποστολές και η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις με 5% και η συμβουλευτική για την ίδρυση και ανάπτυξη επιχειρήσεων με 4%.

Το «Βαρόμετρο της Οικονομίας της Χαλκιδικής» διεξήγαγε η εταιρεία Interview κατά τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2026, σε δείγμα 355 επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών, μελών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.