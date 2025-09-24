Βαριές καταγγελίες από τον Ν. Σαλάτα για ΟΠΕΚΕΠΕ – Η απάντηση Τυχεροπούλου και πηγές της ΝΔ

Σε βαριές καταγγελίες προχώρησε ο τέως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, στη διάρκεια της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής γύρω από το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις στον Οργανισμό. Μάλιστα, ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεργάστηκε με στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και γνώριζε ότι έχει διαπράξει βαρύτατα ποινικά αδικήματα.

Παράλληλα, στην καταγγελία ότι καρατομήθηκε «με εντολή Μαξίμου» -και στη διευκρινιστική ερώτηση που του τέθηκε από ποιον- απάντησε «από τον κ. Μυλωνάκη».

Αναφέρθηκε ονομαστικά στην πρώην διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου την οποία – όπως είπε – οι συνάδελφοί της αποκαλούσαν «υπέρτατη», λέγοντας ότι την κατήγγειλε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία για 20 αδικήματα.

Πρόσθεσε παράλληλα ότι οι αναφορές του όχι μόνο αγνοήθηκαν, αλλά η ευρωπαϊκή εισαγγελία έσπευσε να αποσπάσει στις υπηρεσίες της την κα Τυχεροπούλου ως ειδική επιστήμονα. Υποστήριξε δε ότι η κα Τυχεροπούλου κατηύθυνε την έρευνα, ώστε να μην ελεγχθεί η περίοδος 2022-2023 κατά την οποία η ίδια είχε και τις δύο διευθύνσεις (ελέγχου και πληρωμών) στον Οργανισμό.

«Μπήκα στον Οργανισμό και βρήκα μηνύσεις του τεχνικού συμβούλου κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βρήκα μηνύσεις μεταξύ υπαλλήλων και διευθυντών. Μηνύτρια και μηνυόμενη ήταν η κυρία Τυχεροπούλου την οποία είχε επιλέξει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ως ειδική επιστήμονα. Με πήρε τηλέφωνο η κα Κυβέλου, εισαγγελέας εφετών, η οποία είναι συντονίστρια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την οποία γνώριζα από παλιά. Της είπα ότι αυτή που επιλέξατε (σ.σ. Τυχεροπούλου) πρέπει να ελέγχεται και όχι να ελέγχει. Έχει πειθαρχικά και ένα ποινικό αδίκημα» είπε αρχικά ο κ. Σαλάτας.

Επιπλέον σημείωσε ότι λίγο καιρό αργότερα η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε την απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου εκεί. «Αυτό σήμαινε ότι η κα Τυχεροπούλου θα είχε ανακριτικά καθήκοντα. Κοιτάζω τον φάκελο και είδα ότι δεν έχει τα τυπικά προσόντα» είπε.

Ως ιστορικό, ο κ. Σαλάτας περιέγραψε ότι ο κ. Σημανδράκος το 2022 – μέσα σε δέκα ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του – διεπίστωσε ότι η κα Τυχεροπούλου η οποία ήταν προϊσταμένη στο τμήμα εκπαίδευσης ήταν ικανή να γίνει προσωρινή διευθύντρια της πιο νευραλγικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι κάποια στιγμή η κα Τυχεροπούλου ανέλαβε και τις δύο πιο νευραλγικές διευθύνσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Βρίσκω ότι η κα Τυχεροπούλου έχοντας πάντοτε το τεκμήριο αθωότητας φαίνεται να έχει διαπράξει δέκα πλημμελήματα και έξι κακουργήματα. Αποδεικνύονται εξ εγγράφων αυτά που λέω. Στέλνω δεύτερη επιστολή με άλλο αδίκημα κακούργημα και λέω τις ευθύνες που έχει ο κ. Πασχάλης. Δεν μπορεί να αγνοεί τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν λέει ότι υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να διωχθεί για 17 αδικήματα. Και μετά βρήκα και άλλα αδικήματα» πρόσθεσε.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Σαλάτας είπε ότι συκοφαντήθηκε από ανακοινώσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ότι παρακώλυση τον έλεγχο. «Είναι αδιανόητο ένας Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει στους συναδέλφους του εισαγγελείς ότι ένα άτομο έχει κάνει 17 αδικήματα και να με αγνοούν». Υποστήριξε ότι ο κ. Πασχάλης από την ευρωπαϊκή εισαγγελία πίεζε τον κ. Τσιάρα να παρανομήσει, ζητώντας την απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου. «Πράγματα παρανοϊκά για μένα» είπε.

Όταν αναφέρθηκε στην περίοδο 2022-2023, ο κ. Σαλάτας αναρωτήθηκε: «Υπήρχε σκάνδαλο πριν το 2022-2023 έγινε αγρανάπαυση και ξαναήρθε μετά το σκάνδαλο; Γιατί έγινε επιλεκτική ανακριτική διαδικασία; Σε αυτή την περίοδο παντοκράτωρ ήταν η Τυχεροπούλου. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ; Αδιαμφισβήτητη. Για τα 20 αδικήματα τα οποία δεν με καλεί κανένας να καταθέσω, είναι σαν να μη μιλάω. Πόσο μπορεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία να έχει εχέγγυα αμεροληψίας σε αυτά που λέει; Το 2022-2023 κατέρρευσε ο οργανισμός. Πράγματα που δεν μπορούσα να πιστέψω ότι γίνονται» είπε.

Η απάντηση Τυχεροπούλου σε Σαλάτα

Αφότου έγιναν γνωστές οι καταγγελίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΠΕΚΕ, η Παρασκευή Τυχεροπούλου προχώρησε σε γραπτή δήλωση, κάνοντας λόγο για «συκοφαντικό παροξυσμό» του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Νίκου Σαλάτα. Αναλυτικά:

«Ο συκοφαντικός παροξυσμός του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Σαλάτα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε για ακόμη μια φορά ως στόχο την κ. Τυχεροπούλου, με προσωπικές επιθέσεις, αισχρά ψεύδη και απαράδεκτους υπαινιγμούς.

Από τη σύντομη θητεία του στον Οργανισμό, από την τοποθέτησή του τον Φεβρουάριο μέχρι την αποπομπή του τον Μάιο, αποδείχθηκε στην πράξη η εμμονή του να τη στοχοποιεί — μια εμμονή τουλάχιστον περίεργη, αν όχι και ύποπτη, μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και το περιεχόμενο των επισυνδέσεων της Δικογραφίας που εστάλη στη Βουλή.

Όποιος τον παρακολούθησε μπορεί να αντιληφθεί το εμμονικό και ανηλεές κυνηγητό που έχει υποστεί μέχρι σήμερα η κ. Τυχεροπούλου από τις διοικήσεις του Οργανισμού και το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύπτει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Πηγές ΝΔ για τους ισχυρισμούς του Ν. Σαλάτα

Εν τω μεταξύ, σχολιάζοντας τα όσα υποστήριξε ο τέως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Γιώργο Μυλωνάκη, πηγές της ΝΔ σημείωναν πως «διακομματικές και διαχρονικές ευθύνες αναγνώρισε στις διοικήσεις από συστάσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού κ. Νίκος Σαλάτας, στοιχείο που πιστοποιεί ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη από τις κυβερνήσεις της ΝΔ» και πρόσθεταν:

«Και αυτό γιατί ο κ. Σαλάτας αποκάλυψε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό κ. Γ. Μυλωνάκη ο τελευταίος του ξεκαθάρισε ότι “οφείλει να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της διαφορετικά δεν απομένει άλλη λύση για την κυβέρνηση από το να τον απομακρύνει από τον οργανισμό”. Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τη θέση της Κυβέρνησης ότι όχι μόνο δεν έχει συγκαλύψει κάτι αλλά το αντίθετο “το όλα στο φως” το κάνει πράξη».

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν, μεταξύ άλλων, πως «στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο μάρτυρας, ο οποίος έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι υπήρχε στενή σχέση μεταξύ της Παρασκευής Τυχεροπούλου και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκαλώντας ντόμινο ερωτημάτων που ζητούν απαντήσεις καθώς η κυρία Τυχεροπούλου διετέλεσε διευθύντρια του Οργανισμού σε δύο κρίσιμες διευθύνσεις χωρίς μάλιστα να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα».

Αναλυτικά οι διάλογοι στην Εξεταστική:

Απαντώντας σε ερωτήσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη ο κ. Σαλάτας επανέλαβε τις βαρύτατες καταγγελίες κατά των ελλήνων εντεταλμένων της ευρωπαϊκής εισαγγελίας υποστηρίζοντας ότι έχουν διαπράξει το αδίκημα της κατάχρησης εξουσίας. Παράλληλα είπε ότι η απόλυση του ζητήθηκε από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη.

Β. Κόκκαλης: έχω μάθει στην δικηγορία να μην βιάζομαι. Μια έρευνα μπορεί να τελειώσει διαφορετικά από ότι ξεκίνησε. Είπατε εδώ πράγματα που κλονίζουν και αμφισβητούν τον πυρήνα της δικογραφίας, κύριε μάρτυρα

Ν. Σαλάτας: υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αυτό που βγαίνει είναι μόνο ένα μέρος του. Άφησαν έξω όσα έγιναν την περίοδο 2022 – 2023 και έχουν ευθύνη οι ευρωπαίοι εισαγγελείς που τα αφήνουν έξω. Αν δεν ταυτιστούμε με την νομιμότητα θα πεθάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Β. Κόκκαλης: γιατί έμεινε απέξω αυτή η περίοδος

Ν. Σαλάτας: γιατί αφορά τα πεπραγμένα της κυρίας Τυχεροπούλου την οποία απέσπασαν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ενώ γνώριζαν τις πράξεις της. Δεν την προστατεύουν μόνο αλλά την έχουν κάνει ερευνήτρια

Β. Κόκκαλης: όλοι οι ευρωπαίοι εισαγγελείς;

Ν. Σαλάτας: όχι όλοι. Αναφέρομαι στους Σοφουλάκη, Πασχάλη, Κυβέλου Σίσκου και Παπανδρέου. Αυτοί έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση και εξαίρεσαν την περίοδο 2022-23. Η περίοδος αυτή εξαιρέθηκε της έρευνας με ευθύνη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Β. Κόκκαλης: οι υπουργοί δεν γνώριζαν;

Σαλάτας: εγώ τον Τσιάρα τον ενημέρωνα κάθε ημέρα. Σε αυτόν έστειλα τις γραπτές αναφορές μου, επιστολές για τα αδικήματα της κυρίας Τυχεροπούλου. Ο ίδιος έστειλε τις δικές μου επιστολές στην κα Αδηλίνη. Αγωνιούσε ο υπουργός για την σωτηρία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Β. Κόκκαλης: είπατε ότι καρατομηθήκατε με εντολή Μαξίμου;

Ν. Σαλάτας: αυτό είπα

Β. Κόκκαλης: ποιος σας καρατόμησε;

Ν. Σαλάτας: ο κος Μυλωνάκης με απέλυσε. Μίλησα μαζί του και δεν του άρεσε η τοποθέτηση μου. Του είπα ότι δεν μπορώ να αποδεχθώ την κατηγορία ότι παρακώλυσα την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Δεν δέχομαι τέτοια κατηγορία. Και μου λέει κάτι για την πολιτική και τέτοια. Του είπα ότι η πολιτική δεν με ενδιαφέρει εγώ είμαι δικαστικός και πρόεδρος ενός οργανισμού που πρέπει να προστατεύσω. Δεν του άρεσε και με απέλυσε

Β. Κόκκαλης: την δικογραφία την έχετε διαβάσατε;

Ν. Σαλάτας: από δημοσιεύματα

Β. Κόκκαλης: για φραπέδες κλπ

Ν. Σαλάτας: βέβαια αλλά αυτά τα “σου είπα μου είπες” δεν συνιστούν μέγα σκάνδαλο

Β. Κόκκαλης: αυτά δεν υπήρχαν και πριν;

Ν. Σαλάτας: υπήρχαν σε μικρότερο βαθμοί. Μεγεθύνθηκαν την περίοδο 2022-23. Να σας πω και κάτι άλλο. Τέλος Μαΐου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει έγγραφο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητά να της διαβιβαστεί κάθε έγγραφο που σχετίζεται με τις δικές μου καταγγελίες. Όντως ο κ. Ζαλίδης που με αντικατέστησε τα συγκέντρωσε αλλά δεν τα διαβίβασε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν τα έστειλε είπε “εγώ τα έχω βρει με τους ευρωπαίους”. Εγώ ούτε μάνατζερ είμαι ούτε θέλω να γίνω. Αυτοί οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς που τα βάζουν με το κράτος δικαίου και βγάζουν γλώσσα θα χάσουν στο τέλος. Ψάχνουν το 2019-22, αφήνουν την περίοδο 2022-23 και ξαναπιάνουν το νήμα από το 2024 και μετά. Γιατί; Γιατί είχαν πάρει μαζί τους την κα Τυχεροπούλου.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρόεδρος εφετών επι τιμή απαντώντας σε ερωτήσεις του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία επανήλθε στο θέμα της απομάκρυνσής του από τον Οργανισμό διευκρινίζοντας αυτή την φορά ότι ο κ. Μυλωνάκης “δεν μου είπε σε διώχνω. Μου ζήτησε να μην υπάρχει αντιπαλότητα με την ευρωπαϊκή Eισαγγελία”.

Α. Καζαμίας: συναντηθήκατε με τον κ. Μυλωνάκη;

Ν. Σαλάτας: Οχι. Είχαμε τηλεφωνική συνομιλία.

Α. Καζαμίας: θυμάστε πότε;

Ν. Σαλάτας: Κοιτάξτε, θα μπορούσε η ΝΔ όταν έγινε το επεισόδιο με τον κ. Πασχάλη που με κατασυκοφάντησε θα μπορούσε να μου πει ότι δεν είμαι στο πνεύμα το δικό τους. Αν το έκανε πιθανότατα θα έφευγα μόνος μου. Όμως δεν έφυγα γιατί δεν μπορούσα να αποδεχθώ αυτή τη πολύ μεγάλη κατηγορία που μου απέδωσε ο κ. Πασχάλης. Ότι εγώ εμπόδισα τις εισαγγελικές έρευνες. Είχαν στήσει σόου, είχαν φωνάξει και κάμερες για εκείνη την έφοδο

Α. Καζαμίας: τι σας είπε ο κ. Μυλωνάκης;

Ν. Σαλάτας: μου είπε να μην έχω αντιπαλότητα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Α. Καζαμίας: πώς ξέρετε ότι δεν ήταν η πηγή της εντολής απομάκρυνσής σας;

Ν. Σαλάτας: δεν μου είπε σε διώχνω. Μου είπε να μην έχω αντιπαλότητα. Του είπα ότι δεν μπορώ να δεχθώ αυτή την κατηγορία ότι εγώ εμπόδισα τις έρευνες

Α. Καζαμίας: πόσο κράτησε η συνομιλία;

Ν. Σαλάτας: 1,5 λεπτό

Α. Καζαμίας: α ήταν τόσο ακαριαίο;

Ν. Σαλάτας: όχι μην το λέτε έτσι.