Βαριές απώλειες στις ευρωαγορές

Στο βαθύ κόκκινο ξεκινά η εβδομάδα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή ο οποίος μαίνεται για δέκατη ημέρα και έχει ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου σε πολυετή υψηλά.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κάνει βουτιά 2,15% στις 585 μονάδες.

Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 καταγράφει πτώση 1,74% στις 10.105 μονάδες, ενώ ο DAX της Γερμανίας υποχωρεί κατά 2,52% στις 22.965 μονάδες και ο CAC 40 της Γαλλίας βυθίζεται 2,46% στις 7.797 μονάδες.

Ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 2,47% στις 43.063 μονάδες, και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 2,52% στις 16,631 μονάδες.

Οι Ευρωπαίοι επενδυτές ξύπνησαν τη Δευτέρα με περισσότερες αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές, καθώς οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Η αύξηση αυτή έρχεται μετά την απόφαση των μεγάλων παραγωγών πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, του Κουβέιτ, του Ιράν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, να μειώσουν την παραγωγή πετρελαίου μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Η τιμή του “μαύρου χρυσού” γνώρισε σήμερα άλμα κοντά στο 30%, καθώς οι αγορές ενέργειας είναι ιδιαίτερα νευρικές, με φόντο την κρίση που εκτυλίσσεται γύρω από το Στενό του Ορμούζ. Οι διακοπές στις κινήσεις των δεξαμενόπλοιων και οι αυξανόμενοι κίνδυνοι ασφαλείας έχουν ήδη επιβραδύνει τη ναυτιλιακή δραστηριότητα, με την Ασία να είναι ιδιαιτέρως εκτεθειμένη, δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης από το αργό πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η “Financial Times”, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 θα συζητήσουν σήμερα γύρω από μια κοινή αποδέσμευση πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έγραψε την Κυριακή στο Truth Social ότι η αύξηση των “βραχυπρόθεσμων τιμών του πετρελαίου” ήταν ένα “πολύ μικρό τίμημα” για την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής του Ιράν. “Μόνο οι ανόητοι θα σκεφτόντουσαν διαφορετικά!” πρόσθεσε ο Τραμπ.

Οι ασιατικές αγορές κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα futures της Wall Street υποχωρούν εν μέσω φόβων ότι οι τιμές της ενέργειας θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την αμερικανική οικονομία.