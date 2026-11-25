Έντονη νευρικότητα και μαζικές ρευστοποιήσεις επικράτησαν σήμερα στις ασιατικές αγορές μετοχών, με τις αγορές που διαθέτουν υψηλή έκθεση στον κλάδο των ημιαγωγών να δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα.

Η ανάκαμψη που είχε επιχειρηθεί στον τεχνολογικό τομέα απώλεσε τη δυναμική της, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν το ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών και τις πραγματικές αποδόσεις γύρω από την ΑΙ.

Αμερικανικοί δασμοί και εφοδιαστικές αλυσίδες

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από πληροφορίες ότι το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει τα πορίσματα έρευνας για την πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα σε 16 μεγάλους εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιβολή νέων δασμών.

Την ίδια στιγμή, η ένταξη θυγατρικής της Alibaba σε αμερικανική «μαύρη λίστα» ενέτεινε την ανησυχία για τις εφοδιαστικές αλυσίδες υπολογιστικών υποδομών και ημιαγωγών στην περιοχή.

Η εικόνα στους δείκτες

Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν, με τον δείκτη KOSPI στη Σεούλ να υποχωρεί κατά 6,16% και τον σταθμισμένο δείκτη της Ταϊβάν να σημειώνει πτώση 4,94%.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψε απώλειες 2,3%, ενώ στο Τόκιο ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 2,7% και ο TOPIX κατά 0,5%. Ηπιότερη ήταν η πτώση στην ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, με τον CSI 300 να χάνει 1,65%, και ο Shanghai Composite 2% ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έχασε 1,3%.

Στον αντίποδα, διαφοροποιήθηκαν θετικά η αγορά της Νέας Ζηλανδίας (+0,7%) και ο ινδικός δείκτης Nifty 50, ο οποίος ενισχύθηκε άνω του 2%, ενώ οριακές απώλειες κατέγραψαν η Αυστραλία (-0,4%) και η Σιγκαπούρη (-0,2%).