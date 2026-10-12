Στην Αθήνα τον Φεβρουάριο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ – Προσκεκλημένος στο 1ο Breitbart Europe Summit

Στη διοργάνωση του 1ου Breitbart Europe Summit, προσανατολίζεται να προχωρήσει το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Breitbart News Network, σύμφωνα με πηγές του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου.

Η σύνοδος κορυφής προγραμματίζεται να φιλοξενηθεί στην Αθήνα, στα μέσα Φεβρουαρίου, θέτοντας στο επίκεντρο του διαλόγου τις προοπτικές στρατηγικής σύγκλισης μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Με κεντρική θεματική «Δυτικές συμμαχίες και στρατηγική σύγκλιση», η σύνοδος φιλοδοξεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να αποτελέσει ένα νέο πεδίο διαλόγου για το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων και τη συνεργασία των δυτικών συμμάχων σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Κεντρικός προσκεκλημένος του Breitbart αναμένεται να είναι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς, όπως αναφέρουν οι πηγές από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο. Παράλληλα, στην ελληνική πρωτεύουσα αναμένεται να δώσουν το «παρών» Αμερικανοί γερουσιαστές, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανώτεροι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, καθώς και κορυφαία στελέχη της αμερικανικής επιχειρηματικής σκηνής.

Στις τακτικές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις του μέσου συμμετέχουν κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως του υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, η υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς και ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.

Ξεχωριστό ρόλο στον συντονισμό και στην ανάδειξη των διεθνών πρωτοβουλιών του μέσου κατέχει ο διευθυντής του γραφείου του Breitbart στην Ουάσινγκτον, Μάθιου Μπόιλ. Ο Μπόιλ διατηρεί εκτενές χαρτοφυλάκιο αποκλειστικών συνεντεύξεων με διεθνείς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με αφετηρία την Αθήνα, το 1ο Breitbart Europe Summit, τονίζουν οι ίδιες πηγές, φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης πολιτικών και επιχειρηματικών προσωπικοτήτων, αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στη διατλαντική συνεργασία και τη σταθερότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.