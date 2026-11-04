Βανς: Ο πόλεμος στο Ιράν είναι η αιτία της ήττας μας

Οαντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2028, υποστήριξε σήμερα ότι «ο πόλεμος (στο Ιράν) ήταν η αιτία» για την μνημειώδη εκλογική ήττα που υπέστη το ρεπουμπλικανό κόμμα και ο Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Ο πόλεμος είναι η αιτία της ήττας μας», έγραψε σε ένα μακροσκελές μήνυμα στο X, προσθέτοντας: «Όλοι γνωρίζουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για την πορεία προς τα εμπρός πρέπει τώρα να ξεκινήσει από εκεί».

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Ένα από τα πράγματα με τα οποία ασχολούνταν εμμονικά οι αναλυτές δεδομένων από την πλευρά μας ήταν η «σύνθεση» – το κατά πόσον το εκλογικό σώμα έμοιαζε αρκετά με εκείνο του 2024, ώστε να κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Και παρά τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν μια συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών, τα δεδομένα συνέχιζαν να μας λένε την ίδια ιστορία: σε ορισμένες πολιτείες η προσέλευση ήταν απλώς ικανοποιητική, σε άλλες ήταν εντελώς εκπληκτική και σε καμία πολιτεία δεν ήταν καταστροφική.

Υπήρχε μια γνήσια αίσθηση αισιοδοξίας στην ομάδα μας: οι άνθρωποί μας προσέρχονταν στις κάλπες. Έτσι, ρώτησα τον πιο έξυπνο υπεύθυνο δεδομένων που γνωρίζω: «Σημαίνει αυτό ότι θα σοκάρουμε τον κόσμο;»

«Όχι», μου είπε. «Μπορεί να τα πάμε καλύτερα από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά τα δεδομένα μας λένε ότι πολλοί ψηφοφόροι Τραμπ/Βανς του 2024 είναι τσαντισμένοι και σχεδιάζουν να ψηφίσουν τους άλλους. Οι ψηφοφόροι μας προσέρχονται, αλλά μπορεί να μην ψηφίσουν εμάς».

Λοιπόν, αυτό φαίνεται τώρα προφητικό. Οι ψηφοφόροι μας εμφανίστηκαν. Στη Φλόριντα, για παράδειγμα, το εκλογικό σώμα ήταν κατά 9 μονάδες περισσότερο Ρεπουμπλικανικό παρά Δημοκρατικό, μόλις μερικές μονάδες χειρότερο από το 2024.

Αναμφίβολα υπήρχαν μέρη όπου θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα όσον αφορά την προσέλευση. Αλλά το κύριο πρόβλημα δεν είναι η προσέλευση. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι που ψήφισαν τον Τραμπ/Βανς το 2024 ψήφισαν τους Δημοκρατικούς το 2026.

Θα υπάρξουν πολλές εσωτερικές διαμάχες και διαφωνίες για το τι συνέβη και γιατί. Ένας από τους δημοσκόπους που σέβομαι πραγματικά μου είπε ότι το οικονομικό μας μήνυμα δεν ήταν αρκετά σαφές για το μέλλον. Είμαι σίγουρος ότι αυτό ισχύει. Αλλά ο πραγματικός λόγος που χάσαμε είναι προφανής σχεδόν σε όλους.

Ένας άλλος δημοσκόπος –ένας από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που γνωρίζω στην πολιτική– μου είπε χθες ότι θα χάναμε τη συνολική ψήφο με διαφορά 13 μονάδων. Ένιωθα απαισιόδοξος πριν από την Τρίτη, αλλά ακόμη κι εγώ σοκαρίστηκα από αυτό.

Στη δημοσκόπησή του διαπίστωσε ότι πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ το 2024 ήταν θυμωμένοι και σχεδίαζαν να ψηφίσουν τους Δημοκρατικούς. Ρώτησε τους ψηφοφόρους που μας είχαν εγκαταλείψει τι θα τους έκανε να επιστρέψουν στην ομάδα μας.

Οι τέσσερις πρώτες απαντήσεις, που αντιπροσώπευαν σχεδόν το σύνολο των απαντήσεων, ήταν:

Να τερματιστεί ο πόλεμος.

Να επικεντρωθούμε στο κόστος ζωής και στον πληθωρισμό.

Να βάλουμε την Αμερική πρώτα.

Να αλλάξουμε τη σχέση μας με το Ισραήλ.

Οι ψηφοφόροι μας εμφανίστηκαν. Και οι παραπάνω τέσσερις λόγοι εξηγούν γιατί πολλοί από αυτούς ψήφισαν τους Δημοκρατικούς. Αυτό προκύπτει σύμφωνα με έναν δημοσκόπο που προέβλεψε σωστά τα αποτελέσματα.

Ενώ πολλοί πέρασαν τη Δευτέρα επιτιθέμενοι στη Ρέιτσελ Κάμπος Ντάφι επειδή ζήτησε τη διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης, αποδεικνύεται ότι οι πολιτικές συμβουλές της ήταν σωστές. (Είναι επίσης ένας εξαιρετικός άνθρωπος.)

Τους επόμενους μήνες θα υπάρξει πολύ gaslighting. Περιμένετε να ακούσετε αρκετούς πολιτικούς του κατεστημένου να λένε ότι η λύση στα δεινά μας είναι η αμνηστία.

Είμαι ανοιχτός στην ιδέα ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο επιβολής του νόμου, εστιάζοντας περισσότερο στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν παράνομο εργατικό δυναμικό, για παράδειγμα. Αλλά όποιος προωθεί την αμνηστία σάς λέει ψέματα.

Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος. Ο ίδιος ο πρόεδρος το είπε χθες το βράδυ. Αν θέλετε να υποστηρίξετε ότι άξιζε τον κόπο, ότι η απώλεια της Γερουσίας για τα επόμενα έξι χρόνια άξιζε τον κόπο, τότε κάντε το. Υποστηρίξτε ότι ήταν ένα κόστος που άξιζε να πληρώσουμε.

Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, αυτό είναι τουλάχιστον ειλικρινές. Αλλά όλοι ξέρουν γιατί χάσαμε. Και κάθε ειλικρινής συζήτηση για το πού θα πάμε από εδώ και πέρα πρέπει να ξεκινά από εκεί.

Παραμένω αισιόδοξος για τη χώρα μας.

Προς τους ανθρώπους που είναι τσαντισμένοι και θέλουν να πουν «Σας το είπα»: έχετε δίκιο, μας το είπατε. Αφιερώστε αυτή την ενέργεια στην εκλογή Ρεπουμπλικανών που συμμερίζονται την κοσμοθεωρία σας.

Προς τους ανθρώπους που είναι απλώς τσαντισμένοι με τα αποτελέσματα: έχετε κάθε λόγο να είστε.

Ας πάρουμε αυτόν τον θυμό και ας επιστρέψουμε στο έργο της σωτηρίας της χώρας μας».