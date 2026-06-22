ΔΙΕΘΝΗ

Βανς: Μπήκαν θεμέλια για συμφωνία με το Ιράν

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Ακόμη κι αυτήν την εβδομάδα θα μπορούσαν να επαναληφθούν οι επιθεωρήσεις του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, καθώς η Τεχεράνη συμφώνησε να επιστρέψουν επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε ο  αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς.

Στις πρώτες δηλώσεις του μετά τον μαραθώνιο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία που διήρκεσε περίπου 18 ώρες, ο αμερικανός αντιπρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία ότι «τέθηκαν τα θεμέλια για επιτυχημένη τελική συμφωνία».

Σχετικά ωστόσο με την αξίωση του Ιράν για επιστροφή περιουσιακών στοιχείων ο Βανς ανέφερε ότι «θα πρέπει να δημιουργηθεί μια διαδικασία που να διασφαλίζει ότι τα χρήματα θα διατεθούν στους Ιρανούς και όχι σε χρηματοδότηση τρομοκρατίας».

Πηγή: AFP

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