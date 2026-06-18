Βανς: Μέχρι στιγμής οι Ιρανοί τηρούν τις δεσμεύσεις τους

ΟΑμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ξεκίνησε την ενημέρωση Τύπου στο Λευκό Οίκο την Τετάρτη, επισημαίνοντας ότι οι Ιρανοί τηρούν μέχρι στιγμής τη δική τους πλευρά της συμφωνίας από στρατιωτική άποψη.

«Από στρατιωτικής άποψης, οι Ιρανοί, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, δεν πυροβόλησαν κανένα πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, τηρούν τη δική τους δέσμευση», δήλωσε ο Βανς.

Ο Βανς ανέφερε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν τη δέσμευσή τους να άρουν τον αποκλεισμό.

«Όσον αφορά τον αποκλεισμό, το CENTCOM επέτρεψε σε πάνω από δώδεκα πλοία να περάσουν από τον ναυτικό αποκλεισμό μας, οπότε τηρούμε και εμείς τη δική μας πλευρά του αρχικού μέρους της συμφωνίας», είπε.

Ο Βανς ανέφερε ότι ο χρόνος θα δείξει αν το Ιράν θα τηρήσει τις υπόλοιπες δεσμεύσεις του στο μνημόνιο κατανόησης.

«Τώρα θα δούμε αν είναι πρόθυμοι να συμμορφωθούν με το επόμενο βήμα του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου», πρόσθεσε.

Παράλληλα, επέμεινε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν σημαντική επιρροή επί του Ιράν στις διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη εκεχειρία, αν και παραδέχτηκε ότι δεν είναι σαφές αν αυτό θα αρκεί για να πείσει το καθεστώς να προβεί σε σημαντικές παραχωρήσεις.

«Σίγουρα αναγνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μεγάλη επιρροή», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο. «Θα οδηγήσει αυτό τελικά σε αλλαγή συμπεριφοράς; Δεν ξέρω.»

Ο αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση πρέπει να προσπαθήσει να καταλήξει σε συμφωνία ούτως ή άλλως, με την ελπίδα μιας σημαντικής εξέλιξης που θα μπορούσε να βελτιώσει αισθητά τις σχέσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ και τη γενική δυναμική στη Μέση Ανατολή.

«Ο κόσμος λέει ότι οι Ιρανοί δεν θα αλλάξουν ποτέ τη συμπεριφορά τους. Λοιπόν, ίσως αυτό να είναι αλήθεια, και αν είναι έτσι, δεν θα αποκομίσουν κανένα όφελος από τη συμφωνία», είπε ο Βανς. «Αλλά δεν αξίζει να προσπαθήσουμε;»