Βαλτική: Κοινή στρατιωτική άσκηση Σουηδίας– Πολωνίας στο νησί Γκότλαντ εν μέσω εντάσεων με την Ρωσία

Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στο νησί Γκότλαντ στην Βαλτική , ξεκινούν Σουηδία και Πολωνία, την ώρα που η ένταση με την Ρωσία και σε αυτή την περιοχή είναι στο «κόκκινο».

Σύμφωνα με το Reuters, ο στόχος της Επιχείρησης «Gotland Sentry» είναι να δοκιμάσει την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να αναπτύξει γρήγορα χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές δυνάμεις για να υπερασπιστεί το νησί σε περίπτωση απειλής από τη Ρωσία.

Το σουηδικό νησί Γκότλαντ θεωρείται κλειδί για τον έλεγχο της Βαλτικής Θάλασσας, σύμφωνα με Σουηδούς και Πολωνούς αξιωματικούς που συμμετέχουν σε στρατιωτικές ασκήσεις αυτή την εβδομάδα με στόχο την αποτροπή μιας πιθανής ρωσικής επίθεσης εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Μόσχας.

«Είναι βασικά σαν ένα τεράστιο αεροπλανοφόρο στη μέση της Βαλτικής», δήλωσε ο υποπλοίαρχος Όσκαρ Χάνους του Σουηδικού Ναυτικού. «Είμαστε εδώ με τους Πολωνούς συμμάχους μας για να αποτρέψουμε πιθανούς εχθρούς από την Ανατολή, σε περίπτωση που θέλουν να μας εκθέσουν σε οποιαδήποτε απειλή στο Γκότλαντ ή στη Βαλτική Θάλασσα», πρόσθεσε.

«Όταν αναπτύσσεις μια πυραυλική μονάδα στο Γκότλαντ, μπορείς να ασφαλίσεις σχεδόν ολόκληρη τη Βαλτική Θάλασσα», τόνισε σε συνέντευξή του στο Reuters ο Κριστόφ Ζαβόρσκι, αντιναύαρχος του Πολωνικού ναυτικού. Πρόσθεσε ότι αυτό είναι σημαντικό για κάθε χώρα που συνορεύει με αυτό το υδάτινο σώμα.

Η 6η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία και η μονάδα μάχης της Ναυτικής Μονάδας Πυραύλων συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, στις πολωνο-σουηδικές ασκήσεις.

Γκότλαντ: Ένα Νησί Στρατηγικής Σημασίας

Το Γκότλαντ, δημοφιλές στους Σουηδούς τουρίστες για τις αμμώδεις παραλίες του, έχει αποκτήσει μεγάλη στρατηγική σημασία εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία από τότε που ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Γκότλαντ βρίσκεται περίπου 300 χλμ. (186 μίλια) από την έδρα του Ρωσικού Στόλου της Βαλτικής στην Περιφέρεια Κένιγκσμπεργκ. Το νησί θα ήταν κρίσιμο εάν το ΝΑΤΟ χρειαζόταν να στείλει στρατεύματα και προμήθειες για να ενισχύσει τα κοντινά κράτη της Βαλτικής, τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία, πιθανότατα από τη Σουηδία.

Μετά από δεκαετίες δέσμευσης στο ανεξάρτητο καθεστώς της, η Σουηδία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Μάρτιο του 2024, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί πλέον να βασίζεται στα μέλη της Συμμαχίας για να την υπερασπιστούν – και το Γκότλαντ.