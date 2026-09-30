Β. Σπανάκης: Στόχος είναι η μείωση στις τιμές των καυσίμων να πάει στην αντλία

«Πάνω από 36 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν πέσει στην ελληνική οικονομία και μάλιστα και σε μορφή επιχορηγήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις κι αυτά τα χρήματα θα αυγατίσουν προς όφελος του ΑΕΠ, είπε ο Βασίλης Σπανάκης σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Αν κανείς πάρει τα χρήματα τα οποία ήρθαν στην Ελλάδα και τα διαιρέσει με το ΑΕΠ, θα δει ότι έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά όταν μίλαγε η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση μας για το Ταμείο Aνάκαμψης, κάποιοι άλλοι γκούγκλαραν να δουν τι σημαίνει αυτό το ταμείο», πρόσθεσε.

«Eφεδρείες ενάντια στην εισαγόμενη κρίση»

«Έχουμε δύσκολο χειμώνα αλλά έχουμε από την άλλη πλευρά μια κυβέρνηση έτοιμη να λάβει μέτρα και όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης,έχουμε εφεδρείες για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την εισαγόμενη κρίση που συνεπάγεται ακρίβεια», είπε αναφερόμενος σε μέτρα που θα λαμβάνονται σε συχνά διαστήματα.

«Δεν θα υπήρχε δυνατότητα για εφεδρείες και για να πάρουμε έκτακτα μέτρα εάν δεν είχαμε αυτή την οικονομική εξέλιξη και αυτή την οικονομική πολιτική. Υπάρχει μια κυβέρνηση που έχει φέρει αξιοπιστία στην οικονομία μας και σταθερότητα και έτσι μπορούμε να λέμε ότι λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα, διότι είδαμε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ανεβοκατέβαζαν το ΦΠΑ χωρίς να έφθανε αυτή η μείωση του συντελεστή», επισημαίνει ο Υφυπουργός Εσωτερικών.

«Παραλάβαμε ένα επίδομα θέρμανσης που ήταν μόνο για το πετρέλαιο και το κάναμε και για καυσόξυλα και για το φυσικό αέριο. Έχουμε δαπανήσει πάνω από 700 εκατομμύρια για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση και ήδη ξεκινούν και κάποιες άλλεςανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες, καθώς ανοίγουμε μια βεντάλια κοινωνικών μέτρων που θα ανακοινώνονται κατά διαστήματα», ανέφερε.

«Ο Τριαντόπουλος ζήτησε ο ίδιος να πάει στη Δικαιοσύνη»

Σχετικά με την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών υπενθύμισε ότι ο λόγος είναι ότι ενέργειες που δεν έγιναν και όχι για κάποια πράξη και δεύτερον, ο ίδιος ζήτησε να πάει στη Δικαιοσύνη.

«Η αντιπολίτευση που σήμερα μιλάει για δικαίωση, μέχρι χθες μιλούσε για χαμένα βαγόνια ή ξύλόλιο και προσπαθούσε να δημιουργήσει μια σκευωρία για να καταρρεύσει η κυβέρνηση. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και φυσικά νομίζω ότι στο Ειδικό Δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος θα δικαιωθεί», ανέφερε και σχετικά με τον Γιώργο Φλωρίδη πρόσθεσε ότι «ήδη έχει δώσει απαντήσεις».

Ο κ. Σπανάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «στερείται σοβαρού πολιτικού λόγου για αυτά τα οποία που αντιμετωπίζει ο πολίτης στην καθημερινότητά του και έρχεται και εγκλωβίζεται σε μια μικροπολιτική, που θα την κρίνει ο ελληνικός λαός όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών». Πρόσθεσε ότι «υπάρχει αποτύπωμα στις δημοσκοπήσεις αλλά ο μεγάλος κριτής είναι ο λαός».

Σε ερώτηση τέλος, για τα καύσιμα τόνισε ότι στόχος είναι η μείωση να πάει στην αντλία και μίλησε για εξειδικευμένα μέτρα τα οποία θα είναι για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.