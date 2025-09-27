Β. Σπανάκης: Χρηματοδότηση 258 εκατ. ευρώ από το ΥΠΕΣ για αναπτυξιακά έργα σε Αν. Μακεδονία και Θράκη

«Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών έργων που έχει θέσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί με 258 εκατ. ευρώ τα τελευταία χρόνια την Περιφέρεια, τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης» ανέφερε σήμερα ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης χαιρετίζοντας το συνέδριο «Οι λίμνες του Νέστου ως δίαυλος συνεργασίας» που συνδιοργανώνουν το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου.

Υπογράμμισε ότι «στόχος μας είναι τα έργα αυτά να ενισχύσουν την τοπική κοινωνία, να τονώσουν τους δεσμούς με την ιστορία και την παράδοση, ενώ, παράλληλα, να αναβαθμίσουν την Περιφέρεια σε ελκυστικό προορισμό για Έλληνες και ξένους επισκέπτες».

Πρόσθεσε ότι το συνέδριο διεξάγεται σε μια εποχή όπου η ανάγκη για διακρατική συνεργασία στην προστασία φυσικών πόρων καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Το νερό, ως φυσικό αγαθό αλλά και πολιτισμικός συμβολισμός, γίνεται αφορμή για συνομιλία και ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα σε γειτονικές χώρες και λαούς.

Ο υπουργός κανε εκτενή αναφορά στις σχετικές δράσεις του υπουργείου Εσωτερικών. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι:

1) Από το 2020 μέχρι σήμερα, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του υπουργείου Εσωτερικών έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται έργα των Δήμων και των ΔΕΥΑ, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Για παράδειγμα:

Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης υλοποιείται έργο, 6,8 εκατ. ευρώ που αφορά στην αστική αναζωογόνηση και στην επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων.

Στο Διδυμότειχο υλοποιείται έργο της ΔΕΥΑ συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που αφορά την αναβάθμιση υποδομών των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Ειδικά για το Νευροκόπι, που πραγματοποιείται το συνέδριο, βρίσκεται σε εξέλιξη έργο που αφορά στη διαχείριση αστικών λυμάτων, προϋπολογισμού 2,8 εκατ. ευρώ.

Στον Δήμο Νέστου έχει ήδη υλοποιηθεί έργο που αφορά στην ανάπτυξη της υπαίθρου και της αγροτικής οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ περίπου.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 6 εκατ. ευρώ για την κατασκευή ανοιχτού κολυμβητηρίου Χρυσούπολης Δήμου Νέστου.

2) Επίσης τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του υπουργείου Εσωτερικών ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 36 εκατ. ευρώ περίπου.

Η αναβάθμιση του οδικού συνοριακού σταθμού Κήπων Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 13,2 εκατ. ευρώ.

Έργα αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης, συνολικού προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ.

Ανακατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δοξάτου του Δήμου Δοξάτου στον νομό Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ.

3) Επιπλέον, το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτεί έργα συνολικού ποσού 17 εκατ. ευρώ περίπου. Για παράδειγμα:

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υλοποιούνται έργα, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ περίπου, που αφορούν στη βελτίωση οδική ασφάλειας.

4) Εκτός αυτών το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ έχει εντάξει έργα και υπηρεσίες προς τους Δήμους της Περιφέρειας, συνολικού προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ περίπου.

Ειδικότερα,

Στον Δήμο Κάτω Νευροκοπίου υλοποιούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 390.000 ευρώ, που αφορούν τη συντήρηση των σχολείων.

Στον Δήμο Μαρώνειας – Σαπών υλοποιούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, που αφορούν αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ενδεικτικά, στους Δήμους Διδυμότειχου, Ιάσμου, Καβάλας, Κομοτηνής, Μαρώνειας – Σαπών, Νέστου, Ορεστιάδας, Παγγαίου, Παρανεστίου, Τοπείρου, έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται έργα που αφορούν την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, προϋπολογισμού 372.000 ευρώ για τον κάθε δήμο.