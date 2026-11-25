Την ανάγκη ενιαίας ευρωπαϊκής αντιμετώπισης των απειλών κατά των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξε ο ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την ασφάλεια των ανατολικών συνόρων της Ευρώπης, ο κ. Μεϊμαράκης υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν πρέπει να οδηγεί στην υποβάθμιση των απειλών που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Κύπρος στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ευρώπη δεν τελειώνει στη Βαλτική. Έχει το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, την Ελλάδα και την Κύπρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ έθεσε στο επίκεντρο της παρέμβασής του την τουρκική προκλητικότητα, υπενθυμίζοντας ότι δύο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται επί δεκαετίες αντιμέτωπα με απειλές και αμφισβητήσεις από την Άγκυρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και των ελληνικών χωρικών υδάτων, στις υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, καθώς και στις διαρκείς αμφισβητήσεις των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στη διατήρηση του τουρκικού casus belli κατά της Ελλάδας.

«Δεν μπορεί, λοιπόν, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη να σταματά εκεί όπου αρχίζει η Μεσόγειος», τόνισε, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει την ίδια αποφασιστικότητα στην υπεράσπιση του συνόλου των εξωτερικών της συνόρων.

«Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά σύνορα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Είναι όλα σύνορα της Ευρώπης και οφείλουμε να τα υπερασπιστούμε χωρίς διακρίσεις και με την ίδια αποφασιστικότητα», κατέληξε ο κ. Μεϊμαράκης.