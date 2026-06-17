Β. Μεϊμαράκης: Η ετήσια Έκθεση του ΕΚ για την Τουρκία αναγνωρίζει τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας

τις «σημαντικές νίκες που κατέγραψε η Ελλάδα κατά την έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία», αναφέρεται σε δήλωσή του ο ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος της ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, σε δήλωσή του.

Όπως επισημαίνει, «έπειτα από έντονες διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις, επιτεύχθηκε η υπερκομματική στήριξη τροπολογίας από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, με την οποία γίνεται αναφορά στο νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, στις συνεχείς παραβιάσεις των χωρικών μας υδάτων και του εναέριου χώρου μας, στις παράνομες NAVTEX και υπερπτήσεις και στην αμφισβήτηση της ελληνικής ΑΟΖ».

Επίσης, αναφέρθηκε «στη συστηματική δουλειά που προηγήθηκε επί πολλούς μήνες, υπό την ιδιότητά του ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Όπως τόνισε, «σε στενή συνεργασία με συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και από άλλες πολιτικές ομάδες, κατέθεσε σειρά τροπολογιών ήδη από το στάδιο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν και αποτέλεσαν τη βάση για το τελικό κείμενο που υιοθετήθηκε σήμερα από την Ολομέλεια».

Ο ίδιος υπογράμμισε, επίσης, ότι «το τελικό ψήφισμα αποτελεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό και ισορροπημένο πολιτικό κείμενο, το οποίο αποτυπώνει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις της Τουρκίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζει τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας που εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ενώ παράλληλα καταγράφει τις σοβαρές ελλείψεις της Τουρκίας σε ζητήματα κράτους δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και σχέσεων καλής γειτονίας».

Με την ανακοίνωση, κοινοποιείται και ο ηλεκτορνικός σύνδεσμος μέσω του οποίου είναι διαθέσιμο το σχετικό βίντεο: