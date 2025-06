Β. Κικίλιας: Ο ελληνόκτητος στόλος είναι το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης

Με τη συμμετοχή κορυφαίων ηγετών του παγκόσμιου ναυτιλιακού κλάδου και υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ωδείο Αθηνών, η Ναυτιλιακή Σύνοδος Κορυφής με τίτλο «Shaping the Future of Shipping Summit: Navigating global megatrends, mitigating risk and the role of shipping in delivering economic security and prosperity».

Τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης είχε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS) και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ).

Η Σύνοδος διεξάγεται σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο για τη διεθνή ναυτιλία, με βασικό αντικείμενο τις προκλήσεις της εποχής, όπως η εφαρμογή της συμφωνίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, η ενεργειακή μετάβαση, τα νέα καύσιμα και οι τεχνολογικοί μετασχηματισμοί του κλάδου.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανοίγοντας τις εργασίες της εκδήλωσης απηύθυνε θερμό χαιρετισμό στους διεθνείς προσκεκλημένους, αποδίδοντας ιδιαίτερη τιμή στους προέδρους της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού, και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου ICS, Emmanuel Grimaldi.

Αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την επιτυχή μετάβαση της ναυτιλίας στη νέα εποχή, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας, τόσο ιστορικά όσο και σήμερα, στη διαμόρφωση του παγκόσμιου ναυτιλιακού γίγνεσθαι.

«Αν μιλάμε για εμπόριο, για θάλασσες και λιμάνια, μιλάμε για την Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στην αρχαία ναυτική παράδοση της χώρας αλλά και στη σημερινή δυναμική του ελληνικού στόλου, που αριθμεί 5.800 πλοία και αποτελεί περίπου το 20% του παγκόσμιου στόλου.

Ο υπουργός έθεσε επίσης ζητήματα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, ζητώντας στήριξη από την ΕΕ, ενώ επεσήμανε ότι οποιαδήποτε μετάβαση προς την πράσινη ναυτιλία θα πρέπει να συνοδεύεται από ρεαλιστικά μέτρα και διάλογο, χωρίς να πλήττεται η βιωσιμότητα του κλάδου.

Ο κ. Κικίλιας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην κρίσιμη συμβολή του παγκόσμιου στόλου κατά την πανδημία, φέρνοντας ως παράδειγμα τη μεταφορά αναγκαίων υγειονομικών προμηθειών.

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα σε όλες τις πλευρές να συνεχίσουν τον διάλογο με ανοιχτό πνεύμα, τονίζοντας πως η ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας κλάδος της οικονομίας, αλλά θεμέλιο της παγκόσμιας σταθερότητας και ευημερίας.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο υπουργός Ναυτιλίας, σε δηλώσεις του, τόνισε ότι «η ναυτιλία, μαζί με τον τουρισμό, το real estate και τις υπηρεσίες, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του ΑΕΠ της χώρας» ενώ εξέφρασε εκ νέου την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού στόλου. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσαρμόσει τις πολιτικές της στα διεθνή δεδομένα και στους κανονισμούς του ΙΜΟ, ώστε να μην διαρραγεί η σχέση του ευρωπαϊκού πλαισίου με τη ναυτιλιακή κοινότητα.

«Η Ευρώπη πρέπει να κατανοήσει ότι ο στόλος μας αποτελεί το μεγαλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί που διαθέτει, όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για την ενίσχυση της γεωπολιτικής της θέσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για το μείζον θέμα της έλλειψης αξιωματικών και της προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα, ο κ. Κικίλιας αποκάλυψε πως το φθινόπωρο κατατίθεται νέο νομοσχέδιο για τη ναυτική εκπαίδευση.

«Η ναυτιλία μπορεί να προσφέρει καλά αμειβόμενες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, με δυνατότητες επαγγελματικής και οικογενειακής αποκατάστασης. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη σύνδεση της νέας γενιάς με το ναυτικό επάγγελμα, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο ναυτικής εκπαίδευσης», δήλωσε ο uπουργός, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στους πλοιάρχους, τους μηχανικούς και τα επαγγέλματα του ξενοδοχειακού τομέα επί των πλοίων.

Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις και συνεργασίες, η Ελλάδα θα συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή ναυτιλία, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή και την εθνική οικονομία.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας είχε το πρωί συνάντηση στη Μ. Βρετανία με κυβερνητικούς αξιωματούχους άλλων χωρών και εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ενώ είχε συνομιλίες και με τον Κινέζο υφυπουργό Μεταφορών.