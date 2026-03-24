Β. Κικίλιας: Η αίθουσα της δίκης των Τεμπών δεν πληρεί τις προϋποθέσεις – “Οι υπεύθυνοι να βρουν λύση”

Πρόβλημα αναφορικά με την αίθουσα στην οποία χθες ξεκίνησε η δίκη για τα Τέμπη, εντοπίζει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης δήλωσε ότι “δεν πληροί τις προϋποθέσεις”.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συνέντευξής του ο υπουργός Ναυτιλίας σημείωσε ότι “από που είδαμε χθες προφανώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις” και πως θα πρέπει οι υπεύθυνοι να λύσουν το πρόβλημα.

“Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θέλουμε να γίνει η δίκη των Τεμπών; Εγώ προσωπικά θέλω να γίνει η δίκη των Τεμπών και αυτό έχει ακουστεί από όλα τα χείλη κυβερνητικών στελεχών. Είναι εντάξει η αίθουσα; Πληροί τις προϋποθέσεις; Από που είδαμε χθες προφανώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, δεν ξέρω ποιος τη σχεδίασε, ποιος υπολόγισε πόσοι θα είναι οι συνήγοροι, πόσοι θα είναι οι πραγματογνώμονες πόσοι θα είναι οι συγγενείς κλπ. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Θα πρέπει να βρούμε τώρα έναν τρόπο. Να βρουν έναν τρόπο οι υπεύθυνοι να λύσουν αυτό το πρόβλημα”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Β. Κικίλιας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η διαδικασία ξεκίνησε με την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων, ωστόσο διακόπηκε γρήγορα εξαιτίας των έντονων αντιδράσεων από συγγενείς θυμάτων και παρευρισκόμενους, που διαμαρτύρονταν για την αίθουσα. Συγγενείς φώναζαν συνθήματα και απαιτούσαν αλλαγή της αίθουσας, λέγοντας “Έχετε χάσει την εμπιστοσύνη μας”, “εσείς δεν έχετε παιδιά;”. “Αυτό το χάος που καλείστε να διευθύνετε δε θα βγει σε καλό, βρείτε άλλη αίθουσα. Είναι ξεκάθαρο”, ανέφερε συνήγορος.

Επιπλέον, την άμεση λήψη μέτρων ώστε να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της δίκης ζήτησε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Την έντονη δυσαρέσκειά της για την “ανεπίτρεπτη” κατάσταση που επικράτησε εξέφρασε η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Όπως ανέφερε, “Η συγκεκριμένη αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη κατασκευάστηκε βάσει εγκεκριμένων μελετών και σχεδίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία απολύτως αρμοδιότητα ούτε στον σχεδιασμό ούτε στον καθορισμό της χωρητικότητας ή των λειτουργικών προδιαγραφών της”.