Β. Κικίλιας από Σανγκάη: «Οι μεγάλες προκλήσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας αντιμετωπίζονται μόνο με διεθνή συνεργασία»

Την ανάγκη για μια εφικτή και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας, με τη στήριξη της τεχνολογικής καινοτομίας, των κατάλληλων υποδομών και των απαραίτητων επενδύσεων, υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την ομιλία του στο North Bund Forum, στη Σαγκάη, όπου συμμετείχε ως ένας από τους κεντρικούς ομιλητές.

Ο υπουργός έθεσε στο επίκεντρο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια ναυτιλία, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπισή τους προϋποθέτει διεθνή συνεργασία, αλληλεγγύη και σεβασμό στους διεθνείς κανόνες.

«Χρειαζόμαστε μία εφικτή και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας που να υποστηρίζεται από τεχνολογική καινοτομία και επαρκείς υποδομές και επενδύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Ο στρατηγικός ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία του ελληνόκτητου στόλου για το διεθνές εμπόριο, τη συνδεσιμότητα και την οικονομική ασφάλεια.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα ελέγχει σχεδόν το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, γεγονός που καθιστά τη ναυτιλία βασικό πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας και της διεθνούς ευημερίας.

«Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που ελέγχει σχεδόν το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, οι θαλάσσιες μεταφορές δεν αποτελούν απλώς οικονομική δραστηριότητα, αλλά στρατηγικό πυλώνα της διεθνούς ευημερίας, συνδεσιμότητας και οικονομικής ασφάλειας», υπογράμμισε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας που διαμορφώνεται διεθνώς, επισημαίνοντας ότι η ελληνική ναυτιλία διατηρεί τον ηγετικό της ρόλο και επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητά της απέναντι στις προκλήσεις.

Ο ρόλος του ΙΜΟ και η ανάγκη κοινών αποφάσεων

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της παγκόσμιας ναυτιλίας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς συντονισμένη διεθνή δράση, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη της Ελλάδας στον ρόλο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου παγκόσμιου πλαισίου κανόνων.

Όπως ανέφερε, το μέλλον του κλάδου δεν θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τη θέσπιση κανονισμών, αλλά και από τις κοινές επιλογές που θα κάνουν τα κράτη, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας και της κοινωνίας.

«Το μέλλον της ναυτιλίας δεν θα κριθεί μόνο από τις τεχνολογίες και τους κανόνες, αλλά από τις επιλογές που θα κάνουμε από κοινού. Ο ρυθμός των αποφάσεών μας πρέπει να είναι συμβατός με αυτό που μπορεί να αντέξει η κοινωνία», τόνισε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής απηύθυνε κάλεσμα για κοινή προσπάθεια με στόχο τη διαμόρφωση μιας πιο ανθεκτικής, βιώσιμης και ασφαλούς παγκόσμιας ναυτιλίας, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της.

«Ας εργασθούμε από κοινού για μια πιο ανθεκτική, βιώσιμη και ασφαλή παγκόσμια ναυτιλία. Η Ελλάδα και η κυβέρνησή μας είναι διατεθειμένη να τηρήσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της», κατέληξε.

Ισχυρή διεθνής παρουσία στο North Bund Forum

Στο North Bund Forum συμμετείχαν επίσης ως κεντρικοί ομιλητές ο υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, Philippe Tabarot, η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη, ο γενικός γραμματέας του IMO, Arsenio Dominguez, και ο επικεφαλής της Ναυτιλιακής Διοίκησης της Λιβερίας, Lenn Eugene Nagbe.

Στο συνέδριο παρέστησαν ακόμη ο γραμματέας της Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας στη Σαγκάη, Chen Jining, και ο δήμαρχος της πόλης, Zhu Zhongming, αναδεικνύοντας τη διεθνή διάσταση της διοργάνωσης και τη σημασία του διαλόγου για το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας.