Β. Χαραλαμπογιάννη: Εκσυγχρονίζεται το σύστημα διαχείρισης του ωραρίου εργασίας

Ψηφιακή κάρτα εργασίας σε όλο το Δημόσιο, για την τήρηση του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων, προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών.

Η ψηφιακή κάρτα θα καταγράφει την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, καθώς και κάθε μεταβολή του ημερήσιου ωραρίου των υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των ΟΤΑ με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του δημοσίου, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα κατάχρησης ή καταστρατήγησης, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται μείωση της διοικητικής γραφειοκρατίας που σχετίζεται με χειρόγραφα ή ανακριβή συστήματα καταγραφής.

Με το σχετικό άρθρο 102 του νομοσχεδίου «Αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης, του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων…», που ψηφίστηκε την περασμένη Τρίτη από τη Βουλή, δημιουργείται ένα νέο ενιαίο πλαίσιο καταγραφής του χρόνου εργασίας μέσω του πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ), ενώ παράλληλα τίθενται συγκεκριμένοι περιορισμοί ως προς τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων.

Η βασική αλλαγή είναι ότι οι φορείς του Δημοσίου θα πρέπει να τηρούν στο ΣΔΑΔ στοιχεία για τη μέτρηση του χρόνου εργασίας. Όπου υπάρχει ήδη ωρομετρικό σύστημα, προβλέπεται διαλειτουργικότητά του με το ΣΔΑΔ, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Την ευθύνη για την ορθή τήρηση του ωραρίου έχουν οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ορθότητα των καταχωρήσεων του προσωπικού που εποπτεύουν.

Η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι στο υπουργείο «υλοποιούμε μια ολιστική μεταρρύθμιση για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια διοίκηση, εστιασμένη στη διαρκή εκπαίδευση, στην αναβάθμιση του ρόλου και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων των στελεχών της». Πρόσθεσε λέγοντας ότι «αυτή η νέα προσέγγιση, η οποία αποβλέπει στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, μας ωθεί στον πλήρη εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων του δημοσίου. Συνεχίζουμε για ένα δημόσιο αποδοτικό, αποτελεσματικό, με ίσες ευκαιρίες και κανόνες για όλους».

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη ότι τα δεδομένα της ψηφιακής κάρτας δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για οποιοδήποτε υπηρεσιακό σκοπό.

Το άρθρο περιορίζει ρητά τη χρήση τους στην τήρηση του ωραρίου, στον υπολογισμό αποδοχών και αποζημιώσεων υπερωριακής απασχόλησης, στη στατιστική επεξεργασία και στον έλεγχο νομιμότητας από τα αρμόδια όργανα.

Παράλληλα απαγορεύεται η χρήση τους για σκοπούς που δεν συνδέονται με τις παραπάνω λειτουργίες, καθώς και η δυσμενής μεταχείριση εργαζομένου βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων, με εξαίρεση όσα προβλέπονται στις πειθαρχικές και υπηρεσιακές διαδικασίες.

Μέσα από την υποχρεωτική και καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, το αρμόδιο υπουργείο επιδιώκει να εξαλείψει το φαινόμενο των «κοπανατζήδων», διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή και διαβαθμισμένη πρόσβαση στους εργασιακούς χώρους. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στην οριστική πρόληψη φαινομένων καταστρατήγησης του ωραρίου και στην εξάλειψη της δαπάνης για εικονικές υπερωρίες, οδηγώντας σε έναν σχολαστικότερο έλεγχο των δημόσιων πόρων.

Οι τεχνικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του μέτρου θα καθοριστούν με Κοινή Απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Το μέτρο θα εφαρμοστεί αρχικώς πιλοτικά και στη συνέχεια θα εντάσσονται σταδιακά οι φορείς, ενώ θα υπάρξει πρόβλεψη εξαιρέσεων για υπαλλήλους που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία ή βρίσκονται σε αποστολή.

Οι περιπτώσεις χρήσης βιομετρικής τεχνολογίας

Στις παραγράφους 7 έως 10 του άρθρου προβλέπεται η χρήση βιομετρικής τεχνολογίας σε υπηρεσίες του Δημοσίου.

Η βιομετρική τεχνολογία δεν προβλέπεται ως ο συνήθης τρόπος χρήσης της ψηφιακής κάρτας, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την ταυτοποίηση και καταγραφή της φυσικής παρουσίας των υπαλλήλων.

Αφορά κυρίως χώρους στους οποίους απαιτείται αυστηρός έλεγχος πρόσβασης εξαιτίας του διαβαθμισμένου χαρακτήρα των εγκαταστάσεων, της προστασίας κρίσιμων υποδομών ή λόγων εθνικής ασφάλειας και δεν υπάρχει άλλο, λιγότερο επεμβατικό μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Αυτό κρίθηκε σκόπιμο καθώς η βιομετρία, δηλαδή η μέτρηση ανθρώπινων χαρακτηριστικών, όπως το δακτυλικό αποτύπωμα, που χρησιμοποιούνται σε τεχνολογικά συστήματα για την αναγνώριση ατόμων (χαρακτηριστικό παράδειγμα το ξεκλείδωμα των κινητών συσκευών), θεωρείται ο πλέον ασφαλής και αξιόπιστος τρόπος επαλήθευσης της ταυτότητας.

Βιομετρικό σύστημα προβλέπεται επίσης ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί σε φορέα όπου έχουν διαπιστωθεί, έπειτα από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ή πειθαρχική διαδικασία, επαναλαμβανόμενες και ουσιώδεις παραβάσεις τήρησης του ωραρίου από το ίδιο ή διαφορετικό πρόσωπο μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών.

Ωστόσο, ούτε σε αυτή την περίπτωση η βιομετρική καταγραφή ενεργοποιείται αυτομάτως. Απαιτείται έκθεση τεκμηρίωσης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, με την οποία θα διαπιστώνεται η ανεπάρκεια ή αναποτελεσματικότητα της ψηφιακής κάρτας, καθώς και γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει συνάψει ήδη Προγραμματική Συμφωνία με την Κοινωνία της Πληροφορίας προκειμένου εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2027 να έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα επιχειρησιακά ζητήματα για την εφαρμογή του μέτρου.