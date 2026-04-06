USS Tripoli: Αυτό είναι το αμερικανικό πλοίο που λένε ότι έπληξαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Το USS Tripoli λένε ότι έπληξαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν . Στην ανακοίνωση, περιέγραψαν το περιστατικό ως «άμεσο πλήγμα σε σημαντικό πολεμικό πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών», σημειώνοντας ότι το σκάφος δέχθηκε καταιγισμό ταχείας πυραυλικής επίθεσης ενώ βρισκόταν σε αποστολή με μεγάλο αριθμό προσωπικού επί του πλοίου.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (US Central Command) είχε ανακοινώσει πως το USS Tripoli, το οποίο μεταφέρει περίπου 3.500 άτομα προσωπικό καθώς και μεταγωγικά και μαχητικά αεροσκάφη, έφτασε στη Μέση Ανατολή στις 27 Μαρτίου, ενισχύοντας την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Περί του USS Tripoli

Το USS Tripoli (LHA-7) είναι το δεύτερο πλοίο τύπου America-class αμφίβιας επίθεσης που ναυπηγήθηκε για το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Μάιο του 2012, ο Υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ Ray Mabus ανακοίνωσε ότι το πλοίο θα φέρει το όνομα Tripoli, προς τιμήν της νίκης του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ κατά της Τριπολίτιδας (ιστορική περιοχή και πρώην επαρχία της Λιβύης) στη Μάχη της Ντέρνα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Πολέμου της Βαρβαρίας.

Πρόκειται για το τρίτο αμερικανικό πολεμικό πλοίο που φέρει το όνομα Tripoli. Το πρώτο ήταν το USS Tripoli (CVE-64), που χρησιμοποιήθηκε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το δεύτερο ήταν το USS Tripoli (LPH-10), επίσης πλοίο αμφίβιας επίθεσης, το οποίο έλαβε μέρος στον Ψυχρό Πόλεμο, στην επιχείρηση Desert Storm και στην επιχείρηση Restore Hope.