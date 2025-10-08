UNHCR: Χιλιάδες εκτοπισμένοι λόγω βίας στη βόρεια Μοζαμβίκη – Έκκληση για διεθνή στήριξη

Τη βαθιά της ανησυχία για τη συνεχιζόμενη βία στη βόρεια Μοζαμβίκη και τις επιπτώσεις της στους αμάχους εξέφρασε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), κάνοντας λόγο γιαμαζικό εκτοπισμό πληθυσμούκαι περιορισμένες δυνατότητες επιστροφής.

Σύμφωνα με στοιχεία της UNHCR, περίπου 22.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην επαρχία Κάμπο Ντελγκάντο μέσα σε μία μόλις εβδομάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου, εξαιτίας της κλιμακούμενης βίας.

Πολλοί από τους εκτοπισμένους αδυνατούν πλέον να επιστρέψουν στα σπίτια τους, γεγονός που επιδεινώνει την ήδη κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή.

Στην περιοχή μαίνεται από το 2017 ισλαμιστική εξέγερση και τους τελευταίους μήνες αναφέρονται νέες επιθέσεις.

Αντάρτες που φέρονται να συνδέονται με τη τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ)επιτέθηκαν ιδίως τον περασμένο μήνα εναντίον της πόλης Μοσίμποα ντα Πράια, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας (βορειοανατολικά), ενεπλάκησαν σε μάχες με τον στρατό και αποκεφάλισαν αμάχους.

«Αυτό που βλέπουμε κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων εβδομάδων είναι φοβερά ανθρώπινα δεινά. Οι άμαχοι δεν είναι πλέον παράπλευρες απώλειες στη σύγκρουση αυτή: μπαίνουν πλέον απευθείας στο στόχαστρο», σημείωσε ο Σαβιέρ Κριτς, αντιπρόσωπος της UNHCR στη Μοζαμβίκη, από την Πέμπα, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Υπογράμμισε ακόμη ότι η βία έχει κλιμακωθεί πολύ φέτος, έχουν καταγραφτεί πάνω από 500 επιθέσεις με θύματα αμάχους, πολύ περισσότερες από τα προηγούμενα χρόνια. Μίλησε για εφόδους σε χωριά, απαγωγές, φόνους και λεηλασίες. Σύμφωνα με τον κ. Κριτς, κάποιοι εμπόλεμοι επιδίδονται σε εξαναγκαστικές στρατολογήσεις παιδιών και βάζουν στο στόχαστρο τις γυναίκες, επιδιδόμενοι σε σεξουαλική βία.

«Το επίπεδο της (…) απελπισίας είναι συνταρακτικό και ανησυχητικό», επέμεινε ο Σαβιέρ Κριτς. Τόνισε πως «η πρόσφατη κλιμάκωση της βίας αποτελεί σημείο καμπής στη βόρεια Μοζαμβίκη».

«Έπειτα από χρόνια αβεβαιότητας, οι οικογένειες έχουν φτάσει στα όριά τους, κάποιες παραμένουν παρά τον κίνδυνο, άλλες φεύγουν ξανά με ελάχιστες ελπίδες πως θα επιστρέψουν».

Πάνω από 100.000 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέχρι στιγμής φέτος στη Μοζαμβίκη, ανέφερε, διευκρινίζοντας πως το 89% από τους ξεριζωμένους είχαν ήδη αναγκαστεί να φύγουν στο παρελθόν.

Ταυτόχρονα, 22 ανθρωπιστικές οργανώσεις έβαλαν τέλος στις δραστηριότητές τους στην Κάμπου Ντελγκάντου φέτος, κάτι που καθιστά την αντιμετώπιση της κατάστασης ακόμη πιο δύσκολη.

Ο κ. Κριτς είπε ακόμη ότι από το ξέσπασμα της ένοπλης σύγκρουσης, το 2017, πάνω από 1,3 εκατ. Μοζαμβικανοί αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν. «Αντιμετωπίζουμε αληθινά δυσκολία», προειδοποίησε, μιλώντας για «αόρατη κρίση».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

