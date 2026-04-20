UBS: Η ΕΚΤ θα «παγώσει» τα επιτόκια στο 2% – Η εκτιμήσεις των αναλυτών

Αμετάβλητα στο 2% αναμένεται να κρατήσει τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη συνεδρίαση της 30ης Απριλίου, καθώς η κεντρική τράπεζα αφιερώνει χρόνο για να αναλύσει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Αυτό εκτιμούν οι αναλυτές της UBS, σύμφωνα με τους οποίους η συνεδρίαση θα δώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) την ευκαιρία να συζητήσει τα τελευταία δεδομένα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις και να τα συγκρίνει με τις μακροοικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ και τα εναλλακτικά σενάρια του Μαρτίου.

Σύμφωνα με το βασικό τους σενάριο, η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο (με παύση τον Ιούλιο), φέρνοντας τα επιτόκια στο 2,5%.

«Έχουμε υποστηρίξει ότι μέχρι τη συνεδρίαση του Απριλίου η ΕΚΤ δεν θα έχει επαρκή δεδομένα για να δικαιολογήσει μια αύξηση των επιτοκίων» επισημαίνουν οι αναλυτές.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με πρόσφατα σχόλια αξιωματούχων της ΕΚΤ, και κυρίως της Προέδρου Christine Lagarde και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου Isabel Schnabel, έχουν μετριάσει αυτές τις ανησυχίες και υποδηλώνουν ότι η ΕΚΤ θα αφιερώσει χρόνο πριν αποφασίσει για αυξήσεις επιτοκίων.

Αυτά τα σχόλια έρχονται σε αντίθεση με τα δημοσιεύματα που δημοσιεύθηκαν αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Μαρτίου, τα οποία υποδήλωναν ότι η ΕΚΤ ενδέχεται να αυξήσει τα επιτόκια ήδη από τον Απρίλιο.

Οι αναλυτές του ελβετικού οίκου εκτιμούν ότι «τα πρόσφατα σχόλια της ΕΚΤ ανεβάζουν τον πήχη για μια αύξηση του Απριλίου και μειώνουν τον κίνδυνο η πολιτική αντίδραση της ΕΚΤ να είναι πιο επιθετική από ό,τι συνεπάγεται το βασικό μας σενάριο».

Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, είχε μόλις διαρρεύσει η είδηση ​​ότι το Ιράν ενδέχεται να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ. Εάν αυτή η είδηση ​​επιβεβαιωθεί και αποδειχθεί διαρκής, θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας και να δώσει στην ΕΚΤ περισσότερο χρόνο πριν αποφασίσει για αυξήσεις επιτοκίων.

«Ταυτόχρονα, θα προειδοποιούσαμε ότι είναι πρόωρο να συμπεράνουμε ήδη ότι οι αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ είναι εκτός συζήτησης. Οι αγορές επιτοκίων προέβλεπαν περίπου 10 μονάδες βάσης μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ κατά τη διάρκεια του 2026, πριν ξεκινήσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου, αυτό είχε μετατοπιστεί σε περισσότερες από 80 μονάδες βάσης αυξήσεις.

Ωστόσο, μετά τα προαναφερθέντα σχόλια της ΕΚΤ, η τιμολόγηση των αυξήσεων υποχώρησε σε περίπου 55 μονάδες βάσης, προτού μειωθεί περαιτέρω σε περίπου 43 μονάδες βάσης μετά την είδηση ​​ότι το Ιράν ενδεχομένως δεν θα εμποδίζει πλέον το Στενό του Ορμούζ».