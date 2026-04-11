Τζον Κέρι: Ο Νετανιάχου πίεζε διαδοχικούς προέδρους των ΗΠΑ για πλήγματα στο Ιράν – «Μόνο ο Τραμπ συμφώνησε»

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι αποκάλυψε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε επανειλημμένα ζητήσει από διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, με τις περισσότερες να απορρίπτουν τα αιτήματα.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή The Briefing with Jen Psaki, ο Κέρι ανέφερε ότι είχε συμμετάσχει σε πολλές σχετικές συζητήσεις, υπογραμμίζοντας ότι ο Νετανιάχου «ήθελε να χτυπήσουμε» το Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε θέσει το ζήτημα απευθείας τόσο στον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, όσο και σε μεταγενέστερες αμερικανικές διοικήσεις, με τον Ομπάμα, τον Τζο Μπάιντεν και τον Τζορτζ Μπους να απορρίπτουν τα σχετικά αιτήματα.

Τζον Κέρι (AP Photo/Patrick Semansky)

Ο Κέρι τόνισε ότι «ο μόνος πρόεδρος που συμφώνησε σε αυτό ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρξε διαφοροποίηση στη στάση των ΗΠΑ ανάλογα με την εκάστοτε κυβέρνηση.

Αναφερόμενος σε πρόσφατα δημοσιεύματα, ο πρώην επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σημείωσε ότι ο Νετανιάχου είχε παρουσιάσει ένα αναλυτικό σχέδιο για στρατιωτική δράση, το οποίο περιέγραψε ως ένα «τετραπλό επιχείρημα».

Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με τον Κέρι, περιλάμβανε ισχυρισμούς ότι ένα πλήγμα θα μπορούσε να «εξουδετερώσει την ηγεσία», να πυροδοτήσει αλλαγή καθεστώτος και να καταστρέψει τη στρατιωτική ικανότητα του Ιράν.