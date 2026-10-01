Τζιτζικώστας: Ο στρατηγικός άξονας Αιγαίου-Μαύρης Θάλασσας κάνει την Ελλάδα πιο δυνατή και την Ευρώπη πιο ασφαλή

Το κοινό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, για τον οδικό και σιδηροδρομικό άξονα Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας παρουσίασε και υπέγραψε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας με τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών των τριών χωρών που συνδέει ο άξονας, στο πλαίσιο του θεσμού «Connecting Europe Days 2026», στις Βρυξέλλες.

Το Σχέδιο εκπονήθηκε από τα τρία κράτη μέλη, με την ενεργό υποστήριξη του Επιτρόπου και αποτελεί τον «οδικό χάρτη» των έργων που θα υλοποιηθούν προκειμένου ο οδικός και σιδηροδρομικός άξονας, που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, να γίνει πραγματικότητα.

«Ο οδικός και σιδηροδρομικός Άξονας Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, που συνδέει τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι, μέσω Σόφιας, είναι ένα μεγάλο στρατηγικό έργο για την Ελλάδα και την Ευρώπη, το οποίο από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, έθεσα ως κορυφαία προτεραιότητά μου. Σήμερα, με την παρουσίαση και την υπογραφή του Σχεδίου Δράσης, κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα, περνώντας στην υλοποίηση. Το έργο αυτό, που θα ολοκληρωθεί το 2040, και αποτελεί κορυφαίο παράδειγμα ευρωπαϊκής συνεργασίας, δεν είναι ένας ακόμα διάδρομος. Είναι μία οδική και σιδηροδρομική σύνδεση, που αλλάζει την κλίμακα και τις δυνατότητες της Βόρειας Ελλάδας, η οποία αποκτάει πλέον στην πράξη και όχι στα λόγια, τον κρίσιμο ρόλο της πύλης της Ευρώπης, προς τα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το έργο αυτό θα δώσει τεράστια ώθηση και δυναμική, στο εμπόριο, τις εξαγωγές, τον τουρισμό, την εφοδιαστική αλυσίδα, και ταυτόχρονα θα αποτελέσει πυλώνα για την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Με τον Άξονα Αιγαίου – Μαύρης Θάλασσας, κάνουμε την Ελλάδα πιο δυνατή και την Ευρώπη πιο συνδεδεμένη, πιο ασφαλή και πιο ανθεκτική», δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

«Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Ένα σύγχρονο, γρήγορο και ασφαλές δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Βουκουρέστι μέσω Σόφιας και στη συνέχεια στην Ουκρανία και τη Μολδαβία στα ανατολικά, και την Κεντρική Ευρώπη στα δυτικά. Όταν οι συγκοινωνιακές συνδέσεις σε αυτό το τμήμα της Ευρώπης, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, λειτουργούν καλά, τα οφέλη εκτείνονται πολύ πέρα από τα εθνικά σύνορα. Οι αλυσίδες εφοδιασμού γίνονται πιο αξιόπιστες. Οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερες αγορές. Οι πολίτες μας εξοικονομούν χρόνο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της γίνεται ισχυρότερη και πιο συνεκτική», υπογράμμισε ο Επίτροπος.

«Οι υποδομές», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «κρατούν τα κλειδιά για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα» και η ενίσχυσή τους εξυπηρετεί ευρύτερα τους ευρωπαϊκούς στόχους για οικονομική ασφάλεια, ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού, βιωσιμότητα και κοινωνική ένταξη.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στα έργα προτεραιότητας, όπως για παράδειγμα στις διασυνοριακές σιδηροδρομικές συνδέσεις, σημειώνοντας ότι η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκης – Προμαχώνα – Kulata, πρέπει να επισπευσθεί και πλέον οι στόχοι είναι για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου ο Δεκέμβριος του 2030 και για την ολοκλήρωση του δεύτερου και τελικού σταδίου τέσσερα χρόνια μετά.

«Η στενή συνεργασία όλων, μάς επιτρέπει να ευθυγραμμίσουμε τις επενδυτικές προτεραιότητες και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Και κάθε ευρώ που επενδύουμε στις υποδομές πρέπει να συμβάλλει στην αποτελεσματική ενίσχυση της συνδεσιμότητας, της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας», τόνισε.

Απευθυνόμενος στους Υπουργούς, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε: «Το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης στέλνει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Η δέσμευση που επέδειξαν η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ρουμανία αποδεικνύει ότι η στενή συνεργασία μπορεί να αποφέρει πρακτικά αποτελέσματα. Με τη συνεργασία για την επίτευξη κοινών προτεραιοτήτων, μπορούμε να οικοδομήσουμε τις μεταφορικές συνδέσεις που στηρίζουν την κινητικότητα, το εμπόριο, την ασφάλεια και την ευημερία, εντός και εκτός συνόρων ΕΕ. Δείχνετε και στην υπόλοιπη Ευρώπη ότι όταν οι γείτονες συνεργάζονται από την αρχή ενός έργου ή μιας πρωτοβουλίας, βελτιώνουν την ποιότητα και ενισχύουν την ικανότητά τους να προσελκύουν υποστήριξη, οικονομική και πολιτική. Η σημερινή ημέρα δείχνει επίσης τι μπορούμε να επιτύχουμε όταν συνεργαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Επίσης ο Επίτροπος χαιρέτισε την υπογραφή σύστασης της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Φίλοι της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», επισημαίνοντας ότι τόσο το Σχέδιο Δράσης, που αποτελεί τον «οδικό χάρτη» για την έναρξη και υλοποίηση των εργασιών για την κατασκευή του άξονα, όσο και η νέα πρωτοβουλία αναδεικνύουν την αξία της διασυνοριακής συνεργασίας και της βελτίωσης της συνδεσιμότητας.

Η πρωτοβουλία είναι μια πλατφόρμα συνεχούς συνεργασίας, πολιτικής στήριξης και χάραξης κοινής στρατηγικής με στόχο οι προτεραιότητες της περιοχής να παραμένουν σταθερά ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα και να διασφαλιστεί ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη θα έχει συνεχώς ισχυρή και εποικοδομητική φωνή τουλάχιστον στα ζητήματα συνδεσιμότητας.