Τζιτζικώστας για Μ. Ανατολή: Θα αυξηθούν τα ασφάλιστρα για τις μεταφορές – Η ΕΕ προετοιμάζεται για αρνητικές συνέπειες

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του Ευρωπαίου επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού για τις νέες στρατηγικές της ΕΕ στη ναυτιλία και τα λιμάνια, και σε ερώτηση για την κατάσταση στις μεταφορές στη Μέση Ανατολή και για το ενδεχόμενο αύξησης του κόστους μεταφορών ο Απόστολος Τζιτζικώστα είπε ότι αναμένεται σημαντική αύξηση στα ασφάλιστρα και συνολικές αναταράξεις, καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στη διαχείρισή της.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η Επιτροπή έχει τον έλεγχο της κατάστασης και προετοιμάζεται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών.

«Ναι. Η αύξηση του κόστους μεταφορών είναι κάτι που αξιολογούμε, το υπολογίζουμε και πράγματι, όπως γνωρίζετε, ολόκληρη η περιοχή έχει πλέον κηρυχθεί εμπόλεμη ζώνη, οπότε τα ασφάλιστρα θα αυξηθούν σημαντικά. Επομένως, ναι, συνολικά οι αναταράξεις θα δημιουργήσουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση στη διαχείριση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι «έχουμε τον έλεγχο της κατάστασης» και ότι «θα μπορέσουμε σύντομα να αντιμετωπίσουμε τις περισσότερες από τις αρνητικές συνέπειες που επιφέρει αυτή η κρίση», τονίζοντας πως τις τελευταίες ημέρες η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις «με τα κράτη μέλη, με τους συμμάχους μας στην περιοχή, με όλους τους διεθνείς οργανισμούς και τους εμπλεκόμενους φορείς».

Ο Επίτροπος υπογράμμισε επίσης ότι προτεραιότητα της Επιτροπής είναι ο επαναπατρισμός των πολιτών της ΕΕ στις χώρες τους. Όπως ανέφερε, «η Επιτροπή στοχεύει να διασφαλίσει τον επαναπατρισμό των πολιτών της ΕΕ στις χώρες τους. Γι’ αυτό βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τα κράτη μέλη που είναι υπεύθυνα για αυτό».

Παράλληλα, έδωσε στοιχεία για τις επιπτώσεις στις αερομεταφορές, σημειώνοντας ότι καθημερινά καταγράφονται 1.800 ακυρώσεις πτήσεων και 300 επαναδρομολογήσεις, τονίζοντας ότι «ταυτόχρονα, πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη ότι επαναξιολογούμε την κατάσταση».