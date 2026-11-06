Τζιτζικώστας για απειλές με βόμβες σε πτήσεις: Ενεργοποιήθηκε ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας προέβη στην ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις αναφερόμενες απειλές για βόμβα σε πτήσεις στην Ευρώπη:

«Οποιεσδήποτε απειλές εναντίον πολιτών είναι απαράδεκτες. Η ασφάλεια και η προστασία των επιβατών παραμένει απόλυτη προτεραιότητά μας.

Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τα κράτη-μέλη που επηρεάζονται, καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας. Ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ έχει ενεργοποιηθεί, σε σχέση με την ασφάλεια των αερομεταφορών.

Έχω ζητήσει από τις εθνικές αρχές, οι οποίες έχουν την ευθύνη για την αξιολόγηση των απειλών ασφαλείας, τη διερεύνηση περιστατικών και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων αεροπορικής ασφάλειας, να συνεργάζονται στενά με τους διαχειριστές των αεροδρομίων, τις αεροπορικές εταιρείες και τις αρχές επιβολής του νόμου.

Είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το εάν τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί συνδέονται μεταξύ τους ή εάν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση. Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη».