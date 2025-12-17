Τζήκας: «Η ανάπλαση ήταν το σημαντικότερο που θα προικίσει την πόλη με ένα εμβληματικό εκθεσιακό κέντρο»

Καμία δυσαρέσκεια και καμία αίσθηση «αδειάσματος» από την κυβέρνηση ή τον πρωθυπουργό ξεκαθάρισε ότι δεν νιώθει ο απερχόμενος πρόεδρος της ΔΕΘ–Helexpo, Τάσος Τζήκας,αναφερόμενος στην αλλαγή του σχεδίου για την ανάπλαση της ΔΕΘ.

Μιλώντας στον 102 FM, υπογράμμισε ότι η αλλαγή του μοντέλου χρηματοδότησης δεν θα έχει επιπτώσεις στην πρόοδο του έργου.

‘Όπως τόνισε, ότι το στρατηγικό ζητούμενο της παραμονής της Έκθεσης στο κέντρο της πόλης, με νέο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο και μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων, έχει πλέον διασφαλιστεί.

Όπως εξήγησε, η αποχώρησή του σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός μακρού και απαιτητικού κύκλου, έπειτα από 14 χρόνια διοίκησης και διαχείρισης κρίσιμων αποφάσεων.