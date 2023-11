Τζένη Καζάκου: Ο μοντέρνος τρόπος που φόρεσε ένα σορτς σε βραδινή έξοδο

Μπορεί οι περισσότερες από εμάς να έχουμε στο μυαλό μας κάποια συγκεκριμένα κομμάτια της γκαρνταρόμπας μας ως τα essentials μίας συγκεκριμένης εποχής, αυτό όμως δεν σημαίνει πως τα συγκεκριμένα fashion items είναι απαγορευτικό το να τα φορέσουμε και μία άλλη εποχή. Συγκεκριμένα τα άνετα και αέρινα σορτς, τα έχουμε ταυτισμένα με ένα περισσότερο καλοκαιρινό mood όπως και outfit. Παρά όμως τα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά του, ένα σορτς μπορεί να φορεθεί όλες τις εποχές του χρόνου αρκεί να δημιουργήσουμε το ανάλογο styling στο σύνολο μας για ένα αρμονικό και επίκαιρο αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα την εποχή του φθινοπώρου, ένα σορτς μπορεί να φορεθεί με διάφορους συνδυασμούς. Εάν επιλέξεις να φορέσεις ένα σορτς ή μία βερμούδα σε μία περίσταση τις πρωινές ώρες τότε μπορείς να το συνδυάσεις αρμονικά τόσο με ένα μακρυμάνικο πουκάμισο όσο και με ένα top και ένα ελαφρύ πανωφόρι όπως ένα πουκάμισο, μία κοντή καμπαρντίνα, ένα “ελαφρύ” σακάκι ή ένα λεπτό cardigan. Για μία βραδινή περίσταση οι επιλογές είναι περισσότερο συγκεκριμένες έτσι ώστε να φροντίσεις το σύνολο σου να αποπνέει το φθινοπωρινό mood που επιθυμείς. Τα χρώματα όπως και τα υπόλοιπα ρούχα του look σου είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να συμβαδίσουν με το σορτς ή τη βερμούδα σου.

Το styling inspo που χρειαζόμασταν για μία βραδινή εμφάνιση με σορτς μας την χάρισε πρόσφατη δημόσια εμφάνιση της Τζένης Καζάκου. Συγκεκριμένα, η Τζένη Καζάκου επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο σορτς το οποίο στο πίσω μέρος του δίνει την εντύπωση ότι είναι φούστα και το συνδύασε με μαύρο cropped strapless top και μαύρο leather jacket. To look της ολοκλήρωσε με ένα μαύρο two tone καλσόν και μαύρα μποτάκια.

Δες την εμφάνισή της