Τζέιμς Μποντ: Ποιοι είναι οι 12 ηθοποιοί που διεκδικούν τον ρόλο του 007

Από τον Τζακ Μπάρτον και τον Κάλουμ Τέρνερ μέχρι τον Νίκολας Γκάλιτζιν και τον Πάτρικ Γκίμπσον, αυτοί είναι οι ηθοποιοί που βρίσκονται στη λίστα για να διαδεχθούν τον Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ.

Η επόμενη εποχή του Τζέιμς Μποντ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της κινηματογραφικής βιομηχανίας, καθώς η αναζήτηση του ηθοποιού που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του 007 συνεχίζεται. Οι φήμες για το ποιος θα φορέσει το περίφημο σμόκιν έχουν φουντώσει τους τελευταίους μήνες, με μια σειρά από ονόματα να εμφανίζονται ως πιθανοί διάδοχοι.

Ο Κρεγκ ολοκλήρωσε τη δική του διαδρομή ως πράκτορας της MI6 με το No Time to Die του 2021, έπειτα από πέντε ταινίες στον ρόλο. Η επόμενη ταινία του franchise θα αποτελέσει μια νέα αρχή, με τον Ντέιβιντ Μίτσελ να έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία και τον Ντέιμον Λίντελοφ να συμμετέχει στο σενάριο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ο νέος Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, αρκετοί ηθοποιοί θεωρούνται υποψήφιοι.

Τζακ Μπάρτον

Ο Τζακ Μπάρτον. Facebook

Ο Τζακ Μπάρτον είναι ένα από τα ονόματα που έχουν βρεθεί στο προσκήνιο. Ο ηθοποιός έχει συμμετάσχει σε παραγωγές όπως το Black Mirror και το The English, ενώ η παρουσία του σε πιο δραματικούς ρόλους έχει ενισχύσει τη φημολογία γύρω από το όνομά του.

Τομ Φράνσις

Tom Francis. Invision

Ο Τομ Φράνσις, γνωστός μεταξύ άλλων από το The Serpent Queen, αποτελεί ακόμη μία επιλογή που έχει συζητηθεί για τον ρόλο. Η ηλικία και η εμφάνισή του τον τοποθετούν επίσης κοντά στο προφίλ ενός Bond που θα μπορούσε να παραμείνει για αρκετές ταινίες στο franchise.

Άρτι Φρουσάν

Arty Froushan. Invision

Ο Άρτι Φρουσάν είναι λιγότερο γνωστός στο ευρύ κοινό, όμως το όνομά του έχει συμπεριληφθεί στις σχετικές λίστες. Η πιθανή επιλογή ενός νεότερου και λιγότερο καθιερωμένου ηθοποιού θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια πιο ριζική επανεκκίνηση της σειράς.

Άντονι Μπόιλ

Anthony Boyle. Invision

Ο Άντονι Μπόιλ έχει ήδη διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία σε τηλεόραση και κινηματογράφο. Έχει ξεχωρίσει σε παραγωγές όπως το Masters of the Air και θεωρείται ένας από τους ηθοποιούς της νέας γενιάς που θα μπορούσαν να αναλάβουν έναν τόσο εμβληματικό ρόλο.

Κάλουμ Τέρνερ

Callum Turner. Invision

Ο Κάλουμ Τέρνερ είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της λίστας. Έχει πρωταγωνιστήσει στο The Capture, στο Masters of the Air και σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές. Η βρετανική του καταγωγή, η ηλικία του και η εμπειρία του σε απαιτητικούς ρόλους τον καθιστούν έναν από τους υποψηφίους που συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Κόσμο Τζάρβις

Cosmo Jarvis. Invision

Ο Κόσμο Τζάρβις, γνωστός από το Shōgun και το Peaky Blinders, έχει επίσης συνδεθεί με τον ρόλο. Η πιο αντισυμβατική παρουσία του θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν διαφορετικό 007, μακριά από την εικόνα του κλασικού κοσμοπολίτη πράκτορα.

Νίκολας Γκάλιτζιν

Nicholas Galitzine. Invision

Ο Νίκολας Γκάλιτζιν, πρωταγωνιστής των Red, White & Royal Blue και The Idea of You, είναι ένα από τα νεότερα ονόματα που έχουν ακουστεί. Η δημοτικότητά του έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που θα μπορούσε να τον καταστήσει ενδιαφέρουσα επιλογή για ένα franchise που αναζητά τον επόμενο μεγάλο σταρ του.

Τζακ Λόουντεν

Jack Lowden. Invision

Ο Τζακ Λόουντεν έχει εδώ και χρόνια συνδεθεί με τη συζήτηση για τον επόμενο Bond. Ο πρωταγωνιστής του Slow Horses διαθέτει σημαντική εμπειρία σε κατασκοπικά και δραματικά πρότζεκτ, ενώ έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να κινηθεί με άνεση σε έναν κόσμο γεμάτο μυστικές υπηρεσίες και δράση.

Νόα Τζουπ

Noah Jupe. Invision

Ο Νόα Τζουπ αποτελεί μια διαφορετική περίπτωση, καθώς είναι σημαντικά νεότερος από τους περισσότερους ηθοποιούς που έχουν ακουστεί. Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από παιδική ηλικία, έχει ήδη εμφανιστεί σε ταινίες όπως το A Quiet Place και το Ford v Ferrari.

Χάρι Λόουτι

Harry Lawtey. Invision

Ο Χάρι Λόουτι, γνωστός από το Industry και το The Gold, είναι ακόμη ένας Βρετανός ηθοποιός που έχει προστεθεί στη συζήτηση. Η τηλεοπτική του παρουσία έχει ενισχύσει το προφίλ του τα τελευταία χρόνια και τον έχει φέρει πιο κοντά σε μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές.

Λίο Γούνταλ

Leo Woodall. Invision

Ο Λίο Γούνταλ, που έγινε γνωστός μέσα από το The White Lotus, αποτελεί επίσης πιθανό υποψήφιο. Η αυξανόμενη δημοτικότητά του και η παρουσία του σε μεγάλες παραγωγές τον έχουν καταστήσει ένα από τα πρόσωπα της νεότερης γενιάς που παρακολουθούν τα στούντιο.

Πάτρικ Γκίμπσον

Patrick Gibson. Invision

Ο Πάτρικ Γκίμπσον, γνωστός από το Dexter: Original Sin και το The OA, συμπληρώνει τη λίστα των 12 ονομάτων. Όπως και αρκετοί από τους υπόλοιπους υποψηφίους, βρίσκεται σε ηλικία που θα μπορούσε να επιτρέψει στους παραγωγούς να επενδύσουν πάνω του για μια πολυετή πορεία ως 007.

Ποιος θα είναι ο επόμενος 007;

Η επιλογή του επόμενου Τζέιμς Μποντ δεν αφορά μόνο την εύρεση ενός ηθοποιού που μπορεί να υποδυθεί έναν κατάσκοπο. Ο νέος 007 θα πρέπει να αποτελέσει το πρόσωπο μιας ολόκληρης νέας εποχής για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά franchises.

Μετά την 15ετή παρουσία του Ντάνιελ Κρεγκ, η επόμενη επιλογή θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι ταινίες. Και, προς το παρόν, οι 12 υποψήφιοι προσφέρουν ένα αρκετά διαφορετικό εύρος επιλογών — από ήδη καταξιωμένους ηθοποιούς μέχρι ανερχόμενα πρόσωπα που θα μπορούσαν να μετατραπούν στον επόμενο μεγάλο κινηματογραφικό σταρ.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί. Και μέχρι να γίνει η επίσημη ανακοίνωση, η κούρσα για τον ρόλο του 007 παραμένει ανοιχτή.