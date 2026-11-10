Τζέιμς Μποντ: Πέντε ηθοποιοί διεκδικούν τον ρόλο του 007 – Τα φαβορί και οι εκπλήξεις

Πέντε χρόνια μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ από τον ρόλο του πιο διάσημου μυστικού πράκτορα του κινηματογράφου, η μάχη για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ βρίσκεται στην κορύφωσή της. Ρόμπερτ Πάτινσον, Νίκολας Χουλτ, Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν και Τζος Ο’Κόνορ φέρονται να έχουν περάσει από δοκιμαστικά, ενώ στη λίστα των πιθανών υποψηφίων έχουν εμφανιστεί και ο Χάρι Στάιλς με τον Θίο Τζέιμς. Η τελική απόφαση αναμένεται μέχρι το τέλος του 2026.

Η αναζήτηση του επόμενου Τζέιμς Μποντ εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά παρασκήνια της χρονιάς, με τις διαρροές γύρω από τα ονόματα των υποψηφίων να τροφοδοτούν καθημερινά τη συζήτηση των φίλων της σειράς ταινιών 007.

Πέντε χρόνια μετά το «No Time to Die», την τελευταία εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο, η υπόσχεση των τίτλων τέλους ότι «ο Τζέιμς Μποντ θα επιστρέψει» παραμένει ανεκπλήρωτη, καθώς οι αλλαγές στη διοικητική και παραγωγική δομή του franchise έχουν καθυστερήσει την επόμενη κινηματογραφική του εμφάνιση.

Robert Pattinson. Invision

Ωστόσο, η μάχη για τον ηθοποιό που θα φορέσει το κοστούμι του 007 έχει πλέον μεταφερθεί στο προσκήνιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Deadline και Variety, τα τελικά δοκιμαστικά για τον 26ο κινηματογραφικό Μποντ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, με τους Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν και Τζος Ο’Κόνορ να συγκαταλέγονται στους βασικούς υποψηφίους.

Η λίστα διευρύνθηκε απροσδόκητα όταν προστέθηκαν δύο ιδιαίτερα γνωστά ονόματα: ο Ρόμπερτ Πάτινσον και ο Νίκολας Χουλτ. Ο πρώτος έχει ήδη αναλάβει έναν από τους σημαντικότερους ρόλους στην ιστορία των υπερηρωικών κινηματογραφικών franchises, υποδυόμενος τον Μπάτμαν, ενώ ο δεύτερος εμφανίζεται ως Λεξ Λούθορ στις νέες ταινίες του «Superman».

Nicholas Hoult. Invision

Η πιθανότητα να αναλάβει ένας από τους δύο και τον ρόλο του Μποντ δημιουργεί ένα ενδιαφέρον παράδοξο, καθώς θα πρόκειται για ηθοποιούς που θα βρίσκονται ταυτόχρονα στο επίκεντρο δύο μεγάλων κινηματογραφικών κόσμων.

Στα ονόματα που έχουν ακουστεί περιλαμβάνονται επίσης ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς και ο πρωταγωνιστής του «The White Lotus», Θίο Τζέιμς. Στα 32 του χρόνια, ο Στάιλς θα ήταν η νεότερη επιλογή, ενώ ο 41χρονος Τζέιμς η μεγαλύτερη από τους συγκεκριμένους υποψηφίους. Μέχρι στιγμής, κανένας από τους ηθοποιούς δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τη συμμετοχή του στη διαδικασία των δοκιμαστικών.

Ο Τζος Ο’Κόνορ, πάντως, έχει περιγράψει στο BBC την εμπειρία του να θεωρείται υποψήφιος για τον ρόλο ως «μια απίστευτα παράξενη στιγμή, σαν να μην μπορείς να πιστέψεις ότι σου συμβαίνει». Εκπρόσωποι των ηθοποιών και της Amazon MGM Studios δεν απάντησαν στα σχετικά αιτήματα για σχόλια.

Callum Turner. Invision

Μια απόφαση με τεράστιο κινηματογραφικό και εμπορικό βάρος

Η παραγωγός Έιμι Πασκάλ, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με την κινηματογραφική ανανέωση του Spider-Man, έχει δηλώσει ότι η απόφαση για τον νέο Μποντ αναμένεται πριν από το τέλος του 2026. Σε συνέντευξή της στο Deadline το καλοκαίρι, περιέγραψε τη διαδικασία ως ιδιαίτερα μεθοδική, υπογραμμίζοντας ότι ο Ντάνιελ Κρεγκ έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη.

«Ο Ντάνιελ Κρεγκ είναι δύσκολο να τον διαδεχθείς. Και πρέπει να είναι κάτι πραγματικά διαφορετικό, κάτι συναρπαστικό και ξεχωριστό», ανέφερε.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο, όχι μόνο για την καλλιτεχνική φυσιογνωμία της σειράς, αλλά και για την εμπορική της δυναμική. Το «No Time to Die» απέφερε περισσότερα από 900 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ το 2022 η Amazon εξαγόρασε την MGM, τη μητρική εταιρεία του κινηματογραφικού franchise, έναντι 8,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Jack Lowden. Invision

Ο Τζέιμς Μποντ, ωστόσο, είναι κάτι περισσότερο από ένας εμπορικά επιτυχημένος κινηματογραφικός χαρακτήρας. Αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα της βρετανικής κινηματογραφικής ταυτότητας, με μια παράδοση που ξεκίνησε το 1962 με τον Σον Κόνερι στο «Dr. No». Έκτοτε, μόλις έξι ηθοποιοί έχουν ενσαρκώσει τον πράκτορα 007, με τον Αυστραλό Τζορτζ Λέιζενμπι να αποτελεί την εξαίρεση στην παράδοση επιλογής Βρετανών πρωταγωνιστών, όταν εμφανίστηκε στο «On Her Majesty’s Secret Service» το 1969.

Josh O’ Connor. Invision

Στη συζήτηση για τον διάδοχο του Κρεγκ παρενέβη και ο Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος υποδύθηκε τον Μποντ σε τέσσερις ταινίες. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Vanity Fair, φάνηκε να εκφράζει την προτίμησή του προς τον Κάλουμ Τέρνερ, χαρακτηρίζοντάς τον δυνατό ηθοποιό. Παράλληλα, αναφέρθηκε με θετικά λόγια στους υποψηφίους, επισημαίνοντας ότι διαθέτουν προσωπικότητα, φυσική παρουσία και προοπτική μακράς κινηματογραφικής πορείας.

«Όποιος κι αν αναλάβει τον ρόλο, του εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή του, δύναμη και θάρρος», δήλωσε.

Από αριστερά: Ρόμπερτ Πάτινσον, Τζακ Λόουντεν, Κάλουμ Τέρνερ, Νίκολας Χουλτ, Τζος Ο’ Κόννορ. AP

Ο Ντενί Βιλνέβ στο τιμόνι της νέας ταινίας

Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει την επόμενη ταινία του Τζέιμς Μποντ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η παρουσία του Ντενί Βιλνέβ στη σκηνοθεσία. Ο δημιουργός του «Dune» αναλαμβάνει να οδηγήσει το franchise στην επόμενη εποχή του, έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων κινηματογραφικών κόσμων και πολυεπίπεδων αφηγηματικών συμπάντων.

Ο Βιλνέβ απέφυγε να σχολιάσει τη διαδικασία επιλογής του νέου πρωταγωνιστή, γνωρίζοντας ότι κάθε δημόσια τοποθέτησή του θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένδειξη για την τελική απόφαση. Σε εκδήλωση στο Λος Άντζελες το περασμένο Σάββατο, δήλωσε στο Variety: «Δεν πρέπει να σχολιάσω αυτή τη στιγμή, γιατί κάθε λέξη που θα πω θα εξεταστεί εξονυχιστικά. Θα πω μόνο ότι περνάω υπέροχα».

Η τελική επιλογή αναμένεται μέχρι το τέλος της χρονιάς. Μέχρι τότε, η μάχη για τον επόμενο 007 θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τη συζήτηση γύρω από ένα από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά πρόσωπα, με το ερώτημα να παραμένει ανοιχτό: ποιος θα είναι εκείνος που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ;