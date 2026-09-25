Τζέιμς Μποντ: «Ο κόσμος θα θυμώσει πολύ όταν ανακοινωθεί ο νέος 007» λέει ο Τσάρλι Χίγκσον

Ο συγγραφέας των νέων βιβλίων του 007 , Τσάρλι Χίγκσον, μιλά για την επιλογή του ηθοποιού που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ, ενώ οι φήμες γύρω από τους επικρατέστερους υποψηφίους φουντώνουν.

Η επιλογή του επόμενου Τζέιμς Μποντ μοιάζει με αποστολή χωρίς ασφαλή κατάληξη, σύμφωνα με τον συγγραφέα των νέων μυθιστορημάτων του 007, Τσάρλι Χίγκσον, ο οποίος εκτιμά ότι όποιος κι αν αναλάβει τον ρόλο θα προκαλέσει αντιδράσεις από τους θαυμαστές της σειράς.

«Όποια κι αν είναι η απάντηση, όλοι θα είναι πολύ θυμωμένοι όταν το μάθουν», δήλωσε ο Χίγκσον, συγγραφέας του νέου μυθιστορήματος King Zero, σχολιάζοντας τη διαδικασία επιλογής του ηθοποιού που θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ.

Ο Χίγκσον έχει ήδη εκφράσει τις επιφυλάξεις του για τον Τζακ Λόουντεν, ο οποίος θεωρείται αυτή τη στιγμή το φαβορί για τον ρόλο. Ο συγγραφέας έχει χαρακτηρίσει την πιθανή επιλογή του «μη πειστική», ενώ στους υπόλοιπους ηθοποιούς που έχουν συνδεθεί με τον ρόλο περιλαμβάνονται οι Κάλουμ Τέρνερ και Τζέικομπ Ελόρντι.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ και η «λάθος» επιλογή που αποδείχθηκε διαφορετική

Η ιστορία του Τζέιμς Μποντ έχει ήδη δείξει ότι οι αντιδράσεις των θαυμαστών πριν από μια νέα ταινία δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη για την υποδοχή που θα ακολουθήσει.

Όταν ανακοινώθηκε ο Ντάνιελ Κρεγκ ως ο νέος 007, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις. Ανάμεσα στις βασικές ενστάσεις ήταν το γεγονός ότι ο ηθοποιός ήταν ξανθός, ενώ αρκετοί θεωρούσαν ότι η πιο σκληρή εμφάνισή του δεν ταίριαζε με την κομψή εικόνα του κατασκόπου.

Η κυκλοφορία του «Casino Royale» το 2006 άλλαξε, ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό αυτή την αντίληψη. Ο Κρεγκ ολοκλήρωσε τη θητεία του με το «No Time to Die» το 2021 και θεωρείται πλέον ένας από τους δημοφιλέστερους ηθοποιούς που έχουν ενσαρκώσει τον χαρακτήρα στα περισσότερα από 60 χρόνια ιστορίας του κινηματογραφικού franchise.

O Charlie Higson. Wikipedia Commons

Ο Τζακ Λόουντεν και οι υπόλοιποι υποψήφιοι

Ο Τζακ Λόουντεν, γνωστός από τη σειρά «Slow Horses», βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή των στοιχηματικών αποδόσεων για τον ρόλο. Ωστόσο, η τελική επιλογή δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Ο Χίγκσον έχει σχολιάσει και άλλους ηθοποιούς που έχουν συνδεθεί με τον ρόλο. Για τον Τζέικομπ Ελόρντι έχει αναφέρει ότι είναι «πολύ ψηλός», ενώ για τον Κάλουμ Τέρνερ έχει κάνει λόγο για «ασυνήθιστη εμφάνιση».

Ο συγγραφέας έχει επίσης τοποθετηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής φύλου του χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ότι ο Μποντ δεν θα πρέπει να γίνει γυναίκα. «Ο Μποντ θα μπορούσε να είναι μαύρος, αυτό δεν θα ήταν πρόβλημα», έχει δηλώσει, προσθέτοντας ότι δεν θα είχε νόημα να γίνει γυναίκα, καθώς θεωρεί ότι ο χαρακτήρας είναι συνδεδεμένος με την αναπαράσταση της ανδρικής ταυτότητας.

Jack Lowden. Invision

Ο Στίβεν Νάιτ έχει ήδη γράψει γνωρίζοντας τον νέο Μποντ

Η συζήτηση αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς ο σεναριογράφος της νέας ταινίας, Στίβεν Νάιτ, έχει αποκαλύψει ότι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον νέο 007 έχει ήδη επιλεγεί.

Μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC Radio 4, ο Νάιτ ρωτήθηκε αν έγραψε το σενάριο έχοντας στο μυαλό του τον συγκεκριμένο ηθοποιό ή αν βασίστηκε αποκλειστικά στον χαρακτήρα που γνωρίζει από τα βιβλία και τις προηγούμενες ταινίες.

«Είναι λίγο και από τα δύο», απάντησε. Όπως εξήγησε, το να γνωρίζει ποιος θα υποδυθεί τον χαρακτήρα κάνει τη δουλειά «λίγο πιο εύκολη», όμως ο σεναριογράφος πρέπει να γράφει τον χαρακτήρα και όχι τον ηθοποιό.

Όταν ρωτήθηκε πότε ακριβώς έμαθε ποιος θα διαδεχθεί τον Κρεγκ, ο Νάιτ απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση, παραπέμποντας στον προηγούμενο σχολιασμό του.

Η απόφαση για τον νέο Μποντ έχει ληφθεί από τους παραγωγούς Έιμι Πασκάλ και Ντέιβιντ Χέιμαν, σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη της νέας ταινίας, Ντενί Βιλνέβ.

Η νέα εποχή του 007

Η επόμενη ταινία θα είναι η πρώτη της σειράς μετά την αλλαγή στη διαχείριση του franchise, καθώς η Amazon ανέλαβε τον δημιουργικό έλεγχο μετά την αποχώρηση της Μπάρμπαρα Μπρόκολι από τη μακροχρόνια παραγωγική της θέση.

Ο Στίβεν Νάιτ έχει παραδεχθεί ότι προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από τον θόρυβο γύρω από την επιλογή του νέου ηθοποιού. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι ο Μποντ αποτελεί έναν ξεχωριστό κινηματογραφικό κόσμο, ο οποίος πρέπει να εξελιχθεί χωρίς να χάσει τη βρετανική του ταυτότητα.

«Το θέμα με τον Μποντ είναι ότι βρίσκεται στο δικό του σύμπαν και αποτελεί το δικό του franchise. Προφανώς πρέπει να το προχωρήσεις, αλλά μου αρέσει εκεί που βρίσκεται. Μου αρέσει που είναι βρετανικός και δεν είναι DC ή Marvel», δήλωσε.

Και ενώ η επίσημη ανακοίνωση του νέου 007 εξακολουθεί να εκκρεμεί, ένα πράγμα μοιάζει ήδη βέβαιο: όποιος κι αν φορέσει για πρώτη φορά το σμόκιν του Τζέιμς Μποντ, θα κληθεί να αντιμετωπίσει όχι μόνο έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους του κινηματογράφου, αλλά και τις προσδοκίες ενός κοινού που έχει ήδη αποφασίσει ότι θα έχει άποψη για την επιλογή.