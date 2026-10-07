Τζέι Ντι Βανς: Το Ιράν να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος

Το Ιράν πρέπει να προβεί σε «ουσιαστική» μείωση της ικανότητάς του στον τομέα του εμπλουτισμού ουρανίου, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ και να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς , με ιρανό αξιωματούχο να απαντά ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις της χώρας του.

«Αν δεν θέλετε πυρηνικό όπλο, τότε γιατί χρειάζεστε καύσιμο εμπλουτισμένο κατά 60%; Και αν θέλετε να δείξετε τη δέσμευσή σας να μην κατασκευάσετε πυρηνικό όπλο, μην παράγετε καύσιμο υψηλού εμπλουτισμού. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό οριακό ζήτημα», δήλωσε ο Βανς σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters.

«Πιστεύω ότι, αν θέλουν να δείξουν τη δέσμευσή τους να μην κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο, θα έπρεπε να κάνουν κάτι ουσιαστικό όσον αφορά την ικανότητα εμπλουτισμού τους».

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Reuters όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση του Βανς ότι η Τεχεράνη πρέπει να περιορίσει τον εμπλουτισμό για να τερματιστεί ο πόλεμος, ότι τα «αιτήματα και οι προτάσεις» της Ουάσιγκτον σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έρχονται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις της Τεχεράνης.

Ο Βανς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές σε μια συμφωνία, αλλά θα απαιτήσουν συγκεκριμένες παραχωρήσεις από την πλευρά του Ιράν στον τομέα του πυρηνικού προγράμματος.

«Δεν πρόκειται να ανταλλάξουμε λόγια με πράξεις», δήλωσε ο Βανς.

Το μήνυμα δεν ήταν τόσο σαφές ως προς το αν θα επιτραπεί στο Ιράν, στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, να διατηρήσει κάποια ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου, σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που θα απαιτούνταν για την ταχεία κατασκευή ενός όπλου.

Η κόκκινη γραμμή της Τεχεράνης

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ότι η Ουάσιγκτον πρέπει πρώτα να ικανοποιήσει τους όρους της Τεχεράνης προτού ξεκινήσουν οι πυρηνικές συνομιλίες.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η αναγνώριση από τις ΗΠΑ του δικαιώματος του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για την Τεχεράνη, για την οποία, όπως είπε, «δεν θα επιδείξει καμία ευελιξία». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με τον εμπλουτισμό μπορούν να συζητηθούν αργότερα.

«Τα σχόλια του Βανς αντανακλούν τις ιδέες και τα αιτήματα της Ουάσιγκτον. … Οι Αμερικανοί είναι ελεύθεροι να διατυπώνουν αιτήματα και να έχουν ιδέες, αλλά αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις του Ιράν», δήλωσε ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, ο οποίος συμμετέχει στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και άλλα δυτικά κράτη κατηγορούν εδώ και καιρό το Ιράν ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, αναφέροντας μεταξύ άλλων την απόφασή του να εμπλουτίσει ουράνιο σε ποσοστό 60%, το οποίο είναι πολύ υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για μη στρατιωτικές χρήσεις και πλησιάζει το 90% που απαιτείται για την κατασκευή όπλου. Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων· οι ιρανικές αρχές έχουν δηλώσει ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να συμφωνήσει να αραιώσει το ουράνιο με τον υψηλότερο βαθμό εμπλουτισμού.

Βανς: Δεν είναι σαφές πώς λαμβάνει το Ιράν αποφάσεις

Ο Βανς ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πόση εξουσία ασκούν στο πλαίσιο της ιρανικής ιεραρχίας, πρόσθεσε, μετά τις κοινές αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στις αρχές του πολέμου που οδήγησαν στο θάνατο του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ένα από τα πράγματα που διαπιστώσαμε είναι ότι δεν είναι απολύτως σαφές πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στη χώρα τους», είπε ο Βανς. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι το «μεγαλύτερο πρόβλημά» του είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποιος κυβερνά

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Κυριακή ότι οι αμερικανοί αξιωματούχοι γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι οι ιρανοί ομόλογοί τους και πώς λειτουργεί το σύστημα λήψης αποφάσεων του Ιράν.

«Το πρόβλημα είναι στην πραγματικότητα το αντίθετο: έγκειται στις αντιφατικές θέσεις και τα ασαφή μηνύματα των αμερικανών αξιωματούχων», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου.

Ο Βανς δήλωσε στο Reuters ότι είχε προσωπικές συνομιλίες με διοικητές στο πεδίο της μάχης για να εκτιμήσει τις συνθήκες στο πεδίο της μάχης. Απορρίπτει τις ανησυχίες σχετικά με την κρίσιμη έλλειψη πυρομαχικών και πρόσθεσε ότι, αν και οι ιρανικές δυνάμεις είναι κατά καιρούς σε θέση να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, δεν είναι σε μεγάλο βαθμό σε θέση να εμποδίσουν τις εξαγωγές ενέργειας μέσω της θαλάσσιας οδού.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να απαντήσει αν ηγείται των ειρηνευτικών συνομιλιών, αν και συχνά αναφέρεται ως ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Λευκού Οίκου.

«Σίγουρα συμμετέχουμε», είπε. «Τελικά, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτός που καθοδηγεί τα πράγματα».