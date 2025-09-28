Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το αίτημα της Ουκρανίας για την προμήθεια πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να απωθήσει τους Ρώσους εισβολείς, δήλωσε την Κυριακή ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ να πουλήσουν πυραύλους Tomahawk σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες με τη σειρά τους θα τους στείλουν στην Ουκρανία. Ο Βανς δήλωσε στην εκπομπή “Fox News Sunday” ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει την «τελική απόφαση» για το αν θα επιτραπεί η συμφωνία.

«Σίγουρα εξετάζουμε έναν αριθμό αιτημάτων από τους Ευρωπαίους», δήλωσε ο Βανς.

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χιλιομέτρων (1.550 μίλια) και θα αποτελούσαν ένα ισχυρό όπλο στο ουκρανικό οπλοστάσιο, καθώς η χώρα προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι στις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Μια τέτοια αποστολή οπλικών συστημάτων είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα θεωρηθεί από τη Ρωσία ως κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει απορρίψει στο παρελθόν τα αιτήματα της Ουκρανίας για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, αλλά φέρεται να έχει εκφράσει όλο και μεγαλύτερη απογοήτευση για την άρνηση του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να καταλήξει σε συμφωνία ειρήνης.

Ο Βανς πρόσθεσε επίσης ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει ουσιαστικά σταματήσει, με ελάχιστα εδαφικά κέρδη τον τελευταίο καιρό.

«Από την αρχή της διακυβέρνησης επιδιώκουμε ενεργά την ειρήνη, αλλά οι Ρώσοι πρέπει να ξυπνήσουν και να αποδεχτούν την πραγματικότητα. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν και δεν έχουν να επιδείξουν σχεδόν τίποτα για όλο αυτό», είπε.

Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ πυραύλους Tomahawk για να αναγκάσει τον Πούτιν να συνάψει ειρήνη

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε αυτήν την εβδομάδα από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, πυραύλους Tomahawk προκειμένου να εξαναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, να κάνει ειρήνη, μετέδωσε το Axios την Παρασκευή.

Ο Ζελένσκι δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στο οπλικό σύστημα που ζήτησε για να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα, όμως Ουκρανός αξιωματούχος και άλλη πηγή, που γνωρίζει τι έγινε στη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι, επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τους πυραύλους Tomahawk.

Το αίτημα διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης Ζελένσκι και Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλέστηκε Ουκρανό αξιωματούχο και άλλη πηγή με γνώση της συνάντησης των δύο ηγετών.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία ζητά τους Tomahawk από τις ΗΠΑ, όμως είναι το μόνο οπλικό σύστημα στη λίστα που ο Τραμπ δεν συμφώνησε να πουλήσει σε χώρες του ΝΑΤΟ εκ μέρους της Ουκρανίας.

Όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη ο Ζελένσκι τι θα μπορούσε να κάνει ο Τραμπ για να βοηθήσει την Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο, είπε στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios: «Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ ξέρει. Του είπα χθες τι χρειαζόμαστε, ένα πράγμα».

«Το χρειαζόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσουμε. Διότι, αν το έχουμε, νομίζω ότι θα ασκήσει επιπλέον πίεση στον Πούτιν να καθίσει και να μιλήσει» συνέχισε, και υπαινίχθηκε ότι θα μπορούσαν να τεθούν όροι στη χρήση του συστήματος από την Ουκρανία, ανάλογα με τη συμπεριφορά της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι είπε ακόμη ότι ο Τραμπ του είχε πει ότι η Ουκρανία πρέπει να ανταποκριθεί με το ίδιο νόμισμα: «Αν επιτεθούν στην ενέργειά μας, ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι μπορούμε να απαντήσουμε (σ.σ. χτυπώντας στόχους που αφορούν την ενέργεια)». Το ίδιο ισχύει και για τα αποθέματα όπλων και τα εργοστάσια παραγωγής.