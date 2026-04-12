Τζέι Ντι Βανς: Χωρίς συμφωνία έληξαν οι συνομιλίες με το Ιράν

Επιστρέφουμε στις ΗΠΑ χωρίς συμφωνία με το Ιράν, το οποίο απέρριψε την τελική πρότασή μας», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξή Τύπου ύστερα από 21 ώρες συνομιλιών με το Ιράν, στο Ισλαμαμπάντ.

Το Ιράν επέλεξε να μην δεχτεί συμφωνία και δεν ακούσαμε καμία δέσμευση για το πυρηνικό πρόγραμμα, τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ.

Περιέγραψε ως ευέλικτη τη στάση των ΗΠΑ, μιλώντας για «την τελική και καλύτερη προσφορά που δεν έγινε δεκτή».

«Προσπαθήσαμε να επιτύχουμε μέσω αυτών των διαπραγματεύσεων, το απλό γεγονός να υπάρξει δέσμευση ότι δεν θα επιδιώξουν πυρηνικά όπλα, όπως είναι ο βασικός στόχος του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε, ρίχνοντας ευθύνες για μη επίτευξη συμφωνίας στο Ιράν.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι επικοινωνούσε «συνεχώς» με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των τριμερών συνομιλιών με το Ιράν στο Πακιστάν.

«Δεν ξέρω πόσες φορές μιλήσαμε μαζί του, ίσως έξι ή δώδεκα φορές τις τελευταίες 21 ώρες», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Ισλαμαμπάντ.

Είπε επίσης ότι μίλησε με άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργού Εξωτερικών Marco Rubio, του Υπουργού Άμυνας Pete Hegseth, του Υπουργού Οικονομικών Scott Bessent και του Ναυάρχου Brad Cooper, διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ.

«Ήμασταν συνεχώς σε επικοινωνία με την ομάδα επειδή διαπραγματευόμασταν με καλή πίστη», ανέφερε.