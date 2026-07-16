Τζ. Ντ. Βανς: Πώς η πίστη άλλαξε τη ζωή μου και μπορεί να αλλάξει τις ΗΠΑ

Στην τελευταία του αυτοβιογραφία, με τίτλο «Κοινωνία: Βρίσκοντας τον δρόμο μου πίσω στην πίστη», ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς σκιαγραφεί το ταξίδι του προς τον καθολικισμό και υποστηρίζει ότι ο χριστιανισμός θα πρέπει να διαδραματίσει για άλλη μια φορά βασικό ρόλο στη δημόσια ζωή των ΗΠΑ, υποστηρίζει ο Τζόναθαν Λιντλ στο National Catholic Register.

Ο Βανς, ο οποίος ασπάστηκε τον καθολικισμό το 2019, τονίζει ότι το βιβλίο του δεν είναι απλώς μια προσωπική μαρτυρία πίστης. Γράφει ότι ο χριστιανισμός μεταμόρφωσε τη δική του ζωή, αλλά μπορεί επίσης -κατά την άποψή του- να συμβάλει στην ανανέωση της αμερικανικής κοινωνίας διαμορφώνοντας τις αξίες, τον πολιτισμό και τις πολιτικές της.

Στο βιβλίο, ο αντιπρόεδρος συνδυάζει την αφήγηση της μεταστροφής του με μια ευρύτερη διάγνωση της κατάστασης των Ηνωμένων Πολιτειών. Υποστηρίζει ότι, όπως ακριβώς ο ίδιος επέστρεψε από τον κοσμικό ατομικισμό στον χριστιανισμό, η Αμερική θα πρέπει να υποστεί έναν παρόμοιο μετασχηματισμό – όχι μόνο μέσω της αύξησης του αριθμού των πιστών αλλά και μέσω της ανοικοδόμησης μιας δημόσιας ζωής βασισμένης στις χριστιανικές αξίες.

Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιγράφει το ταξίδι του Βανς από την αποχώρησή του από την πίστη μέχρι την επιστροφή του στην Καθολική Εκκλησία. Το δεύτερο παρουσιάζει τις απόψεις του για τον ρόλο του Χριστιανισμού στο μέλλον της χώρας. Ο συγγραφέας περιγράφει το βιβλίο ως έναν συνδυασμό πνευματικής αυτοβιογραφίας και πολιτικού μανιφέστου.

Ο Βανς υποστηρίζει ότι ο Χριστιανισμός έχει φέρει «καλούς καρπούς» στη ζωή του, βοηθώντας τον να γίνει καλύτερος σύζυγος και πατέρας. Αναφέρει ότι παρά τις επαγγελματικές του επιτυχίες – πτυχίο νομικής από το Πανεπιστήμιο Γέιλ, καριέρα ως επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων και δημοτικότητα μετά την έκδοση του Hillbilly Elegy – βίωσε επαγγελματική εξουθένωση και αίσθημα έλλειψης σκοπού.

Σύμφωνα με τον Βανς, τον τράβηξε ο Καθολικισμός κυρίως από την πεποίθησή του ότι η Εκκλησία προσφέρει έναν δρόμο για την ανάπτυξη του χαρακτήρα μέσω της ανάπτυξης της αρετής, της κοινότητας και της πρακτικής της πίστης. Ισχυρίζεται ότι ο Χριστιανισμός τον βοήθησε να ξεπεράσει ορισμένες από τις εμπειρίες της δύσκολης παιδικής του ηλικίας και να γίνει ένα πιο υπομονετικό και κατανοητικό άτομο.

Με βάση αυτό, ο Αντιπρόεδρος υποστηρίζει ότι ο Χριστιανισμός μπορεί να έχει παρόμοιο αντίκτυπο στην κοινωνία στο σύνολό της. Συνδέει τον αποδυναμωτικό ρόλο της θρησκείας στη δημόσια ζωή με τα προβλήματα της σύγχρονης Αμερικής, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τις κοινωνικές συγκρούσεις, την κρίση στις διαπροσωπικές σχέσεις και τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων.

Κατά τη γνώμη του, η Αμερική θα πρέπει να απορρίψει τα «ψεύτικα είδωλα» και να επιστρέψει στις θρησκευτικές αξίες. Ο Χριστιανισμός θα πρέπει να χρησιμεύει ως η «κοινή ηθική γλώσσα» του έθνους.