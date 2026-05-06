Τυπογραφικό λάθος από την ευρωπαϊκή εισαγγελία στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έστειλε κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημμέλημα σε βουλευτές της ΝΔ

Ένα μίνι πολιτικό δικαστικό θρίλερ ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης (06/05), όταν οι 9 από τους 11 γαλάζιους βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέλαβαν τις κλητεύσεις για να παράσχουν εξηγήσεις στις 22 Μαΐου.

Οι βουλευτές διαπίστωσαν ότι παρότι στη δικογραφία η εμπλοκή τους αφορά σε πλημμελήματα, στο διαβιβαστικό που έλαβαν οι συνήγοροί τους διαπιστώνεται ότι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για κακουργήματα.

Ακολούθησαν επικοινωνίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποδόθηκε σε λάθος σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, και έχουν ήδη αποσταλεί στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα οι ορθές επαναλήψεις με τα ακριβή στοιχεία.

Πηγές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναφέρουν ότι εκ παραδρομής της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εστάλη κλήση σε ορισμένους εκ των ελεγχόμενων βουλευτών για να δώσουν εξηγήσεις με εσφαλμένο το ποσό της φερόμενης ζημίας, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι ελέγχονται για κακούργημα αντί για πλημμέλημα.

Άμεσα ενημερώθηκε η Γραμματεία για το τυπογραφικό λάθος κι αυτό διορθώθηκε.

Όπως επισημαίνεται από τις ίδιες πηγές, πρόκειται για λάθος που δεν αφορά στον πυρήνα της υπόθεσης, ούτε εγείρει ζήτημα ακυρότητας της διαδικασίας.

Και πράγματι, οι 11 ελεγχόμενοι βουλευτές έχουν λάβει κλήση για να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις στις 22 Μαΐου.

Αρκετοί από αυτούς ενδέχεται να ζητήσουν νέα προθεσμίαπροκειμένου να ετοιμάσουν τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς.