TV100: Αυτά είναι τα νέα πρόσωπα και οι εκπομπές της σεζόν

Νέες εκπομπές, αγαπημένα πρόσωπα, ζωντανή ενημέρωση, πολιτισμός, αθλητισμός, ταξίδια, ντοκιμαντέρ, σειρές και κινηματογράφος σε ένα πρόγραμμα με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη

Η νέα τηλεοπτική σεζόν της TV100 περνά από τη σταδιακή επανεκκίνηση στην πλήρη ανάπτυξή της.

Από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, το πρόγραμμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης αποκτά ακόμη περισσότερες ζωντανές εκπομπές, νέα τηλεοπτικά ραντεβού, νέες θεματικές και νέα πρόσωπα, ενώ οι εκπομπές που αγαπήθηκαν από το κοινό επιστρέφουν στις θέσεις τους.

Από νωρίς το πρωί, η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Η τηλεοπτική ημέρα ξεκινά στις 7:30 με την «Πρωινή Ενημέρωση», που επιστρέφει για τη νέα σεζόν με τη Βίκυ Δήμου.

Η επικαιρότητα της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, οι χρηστικές πληροφορίες, οι ζωντανές συνδέσεις, τα ρεπορτάζ και οι καλεσμένοι συνθέτουν καθημερινά την πρώτη εικόνα της ημέρας.

Στις 9:30, τη σκυτάλη παίρνει το «Περίκεντρο» με τη Βιβή Ανδρίτσου, που επιστρέφει επίσης στο πρόγραμμα. Η εκπομπή στρέφει το βλέμμα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και στους ανθρώπους της, αναζητώντας πίσω από την είδηση τις ιστορίες, τα πρόσωπα και τις εξελίξεις που διαμορφώνουν την καθημερινότητα.

Και στις 11:00, τα «Καθέκαστα» με τη Χριστίνα Κανατάκηεπιστρέφουν με την ιδιαίτερη ματιά τους στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης: πρόσωπα, παραστάσεις, συναυλίες, βιβλία, εκδηλώσεις, ιδέες και όλα όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και αξίζει να γνωρίζουμε.

Τέσσερις νέες εκπομπές κάνουν πρεμιέρα

Η νέα σεζόν φέρνει και τέσσερα καινούργια τηλεοπτικά ραντεβού.

Καθημερινά στις 19:30, το «Carnet» με τον Διογένη Μαριόλα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην TV100 και καταγράφει την πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης. Μουσική, θέατρο, εικαστικά, χορός, φεστιβάλ και σημαντικές πολιτιστικές διοργανώσεις περνούν από την κάμερα της εκπομπής, ενώ στο στούντιο φιλοξενούνται δημιουργοί και καλλιτέχνες που μιλούν για τη δουλειά τους, την πορεία τους και όσα ετοιμάζουν.

Η Δευτέρα αποκτά νέο αθλητικό ραντεβού στις 21:00, με το «Στο παρκέ» και τους Γιώργο Βένη και Παναγιώτη Γκαμπράνη. Το μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο, με αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, σχολιασμό και όλη την επικαιρότητα από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και όχι μόνο.

Την Τρίτη στις 21:00, κάνει πρεμιέρα το «Thessaloniki Hub» με τον Γιώργο Κατσιάνη. Η εκπομπή ανοίγει τη συζήτηση για την οικονομία, την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνολογία και το επιχειρείν, φέρνοντας στο στούντιο ανθρώπους από την επιχειρηματική, ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

Το Σαββατοκύριακο προστίθεται ένα ακόμη νέο τηλεοπτικό ραντεβού. Το «Μέσα σε όλα» με την Πολυξένη Καραμίχα, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 15:00, έρχεται ως ένα ζωντανό μαγκαζίνο ποικίλης ύλης, με θεματολογία που κινείται σε διαφορετικές πλευρές της επικαιρότητας και της καθημερινής ζωής.

Οι εκπομπές που το κοινό περίμενε, επιστρέφουν

Η νέα σεζόν δεν σημαίνει μόνο καινούργιους τίτλους. Σημαίνει και επιστροφή γνώριμων εκπομπών και προσώπων.

Στο πρόγραμμα επανέρχονται το «Πρίσμα» με τον Παντελή Σαββίδη, με το βλέμμα στραμμένο στα Βαλκάνια, την ευρωπαϊκή πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις, το «Εφ’ όλης της ύλης» με τον Βασίλη Κοντογουλίδη, το «Εκ Βαθέων» με τη Μαρία Δόικου, οι «Ακαδημαϊκές Διαδρομές», επίσης με τη Μαρία Δόικου, και οι «Περιπλανήσεις» με τον Νίκο Οικονόμου.

Η TV100 συνεχίζει παράλληλα να δίνει χώρο σε εκπομπές με ξεχωριστή θεματολογία και ταυτότητα, όπως το «Το δέρμα της πόλης» με τον Χρήστο Κατσικογιώργο, που αναζητά τις ιστορίες και τις μνήμες πίσω από δρόμους, κτίρια, μνημεία και τοπόσημα της Θεσσαλονίκης.

Στο πρόγραμμα επιστρέφει και η «Έξυπνη οικονομία» με τον Γιώργο Κατσιάνη, ενώ η κοινωνική ματιά εκπροσωπείται από το «Το συζητάμε» με τη Μαίρη Λεριά και το «Μαζί για το καλό» με τη Μάρνη Χατζηεμμανουήλ.

Αθλητισμός με καθημερινή παρουσία

Ο αθλητισμός παραμένει σημαντικό κομμάτι της TV100.

Το «Με 100 στα σπορ» με τη Βάσω Τσάνα συνεχίζει καθημερινά στις 17:00, μεταφέροντας την αθλητική επικαιρότητα με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις και παρουσία από τα γήπεδα.

Τα βράδια έρχονται να συμπληρώσουν την αθλητική ενημέρωση το νέο «Στο παρκέ», αλλά και το «Μάθε μπαλίτσα» με τους Κώστα Ραπτόπουλο και Νίκο Κουλιανό, που συνεχίζει το δικό του ζωντανό ραντεβού με την ποδοσφαιρική επικαιρότητα.

Η TV100 ανοίγει παράθυρο στην Ελλάδα και τον κόσμο

Τα ταξίδια αποτελούν σταθερό και αγαπημένο κομμάτι του προγράμματος.

Ο Θάνος Παπαδημητρίου συνεχίζει τις διαδρομές του με το Travel Guide, η Βένια Αντωνίου και ο Μάνος Ατζαράκης μεταφέρουν την εμπειρία του ταξιδιού μέσα από το Travel Diary, ενώ ο Κώστας Μάντζιος επιστρέφει με το Fatsabook, ταξιδεύοντας το κοινό σε ξεχωριστούς προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το «Είμαι στον τόπο σου» με τον Γιώργο Ροδάκογλου συνεχίζει τις περιηγήσεις του στους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, αναδεικνύοντας την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις, τους ανθρώπους και τις αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε τόπου.

Στην ίδια λογική κινούνται και οι παραγωγές «Πολυτελή ταξίδια»και «Ταξιδέψτε με στυλ», που προσθέτουν διαφορετικές ταξιδιωτικές ματιές στο πρόγραμμα.

Ιστορίες της πόλης, της κοινωνίας και της επιστήμης

Η TV100 παραμένει στενά συνδεδεμένη με τη Θεσσαλονίκη και τους ανθρώπους της.

Το «Το δέρμα της πόλης» με τον Χρήστο Κατσικογιώργο κοιτάζει τη Θεσσαλονίκη μέσα από την αρχιτεκτονική, την ιστορία και τις μνήμες της, ενώ εκπομπές όπως το «Polis Green» με τον Νίκο Αβουκάτο φέρνουν στο προσκήνιο το περιβάλλον, την πράσινη ανάπτυξη και τα ζητήματα που αφορούν την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Η επιστήμη και η γνώση έχουν τη δική τους θέση μέσα από τις «Ακαδημαϊκές Διαδρομές», ενώ το «Εκ Βαθέων» ανοίγει έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από την τέχνη, την επιστήμη, τη φιλοσοφία, την πολιτική, τη θρησκεία και τις μεγάλες ερωτήσεις της ανθρώπινης ζωής.

Ντοκιμαντέρ: Ελλάδα, ιστορία και κόσμος

Στο πρόγραμμα της TV100 ξεχωριστή θέση συνεχίζουν να έχουν και τα ντοκιμαντέρ.

Παραγωγές για την ιστορία, τον πολιτισμό, τη φύση, την κοινωνία, τους ανθρώπους και τους διαφορετικούς πολιτισμούς του κόσμου εμπλουτίζουν το καθημερινό πρόγραμμα, προσφέροντας τηλεοπτικές διαδρομές πέρα από την επικαιρότητα.

Από την Ελλάδα και την ιστορία της μέχρι σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα, από τη φύση και το περιβάλλον μέχρι τις κοινωνικές αλλαγές και τις μεγάλες ιστορίες του κόσμου, τα ντοκιμαντέρ αποτελούν σταθερό κομμάτι της φυσιογνωμίας της TV100.

Κυριακή στην TV100: παράδοση, κινηματογράφος και μεγάλες ιστορίες

Η Κυριακή έχει τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα στην TV100.

Κάθε Κυριακή πρωί, η TV100 μεταδίδει ζωντανά τη Θεία Λειτουργία, δίνοντας τη δυνατότητα στους τηλεθεατές να παρακολουθούν τη λειτουργία μέσα από την οθόνη τους.

Παράλληλα, η Κυριακή είναι ημέρα κινηματογράφου.

Στο πρόγραμμα συνεχίζονται αγαπημένες ξένες σειρές, που κρατούν σταθερή τη σχέση τους με το κοινό της TV100, ενώ οι κινηματογραφικές ζώνες φιλοξενούν ταινίες από διαφορετικές εποχές και κινηματογραφικές σχολές.

Ο κλασικός ελληνικός κινηματογράφος έχει τη δική του θέση, με ταινίες που μεγάλωσαν γενιές Ελλήνων και παραμένουν σημείο αναφοράς, ενώ το πρόγραμμα ανοίγει χώρο και στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, φέρνοντας στην οθόνη σημαντικές ταινίες και δημιουργούς.

Και κάθε Κυριακή βράδυ, η TV100 επιστρέφει στη μεγάλη παράδοση του γουέστερν, με αγαπημένες ταινίες που συνδέθηκαν με την ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Η ενημέρωση παραμένει στον πυρήνα

Όλες αυτές οι παραγωγές πλαισιώνουν τον σταθερό ενημερωτικό κορμό της TV100.

Τα «Γεγονότα στην TV100» μεταδίδονται καθημερινά στις 14:00 και στις 20:00, ενώ στις 20:50 ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική.

Ο «Δημότης Online» στις 15:00 με τον Παναγιώτη Κρινή, δίνει βήμα στα ζητήματα που αφορούν άμεσα τον πολίτη και την καθημερινότητά του, ενώ η ενημέρωση συμπληρώνεται από τις ζωντανές εκπομπές και τα ρεπορτάζ της ημέρας.

Στον ενημερωτικό χαρακτήρα της TV100 εντάσσονται και οι ζωντανές μεταδόσεις των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να παρακολουθούν άμεσα τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που αφορούν την πόλη.

Η TV100 και στην ψηφιακή εποχή

Η νέα σεζόν δεν περιορίζεται στη μικρή οθόνη.

Η TV100 επενδύει και στην ψηφιακή της παρουσία, με το νέο της site, tv100.gr, που συγκεντρώνει σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον το τηλεοπτικό πρόγραμμα, τις εκπομπές, τις ειδήσεις και το περιεχόμενο της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης.

Ο τηλεθεατής μπορεί να ενημερώνεται για το πρόγραμμα της ημέρας και της εβδομάδας, να βρίσκει τις αγαπημένες του εκπομπές και να παρακολουθεί ζωντανά την TV100, έχοντας την οθόνη της Δημοτικής Τηλεόρασης διαθέσιμη όπου κι αν βρίσκεται.

Το νέο site αποτελεί ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της TV100 και ενισχύει την εξωστρέφεια του σταθμού, προσφέροντας στο κοινό έναν άμεσο τρόπο πρόσβασης στο περιεχόμενό του, πέρα από την παραδοσιακή τηλεοπτική μετάδοση.

Η TV100 είναι εκεί που βρίσκεται και το κοινό της

Ιδιαίτερα ενεργή είναι και η παρουσία της TV100 στα social media, όπου η καθημερινή τηλεοπτική δραστηριότητα μετατρέπεται σε συνεχή ψηφιακή επικοινωνία.

Ρεπορτάζ, αποσπάσματα από εκπομπές, συνεντεύξεις, πρόσωπα, ειδήσεις, πολιτιστικά και αθλητικά θέματα, τηλεοπτικές πρεμιέρες και στιγμές από το πρόγραμμα μεταφέρονται καθημερινά στα social, δημιουργώντας έναν ακόμη τρόπο επικοινωνίας με το κοινό της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.

Η TV100 καλεί τους τηλεθεατές να ακολουθούν τις επίσημες σελίδες της και να μένουν καθημερινά συνδεδεμένοι με όσα συμβαίνουν στην πόλη, στην Ελλάδα και στον κόσμο:

Facebook: tv100thessaloniki

Instagram: tv100.skg