ΤτΕ: Ταμειακό έλλειμμα 2,28 δισ. ευρώ στο επτάμηνο του 2026

Έλλειμμα ύψους 2,283 δισ. ευρώ παρουσίασε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, έναντι πλεονάσματος 1,859 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΤτΕ:

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 2.283 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.859 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 42.887 εκατ. ευρώ, από 40.827 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 41.872 εκατ. ευρώ, από 36.645 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025.