Αύξηση κατά 314 εκατ. ευρώ κατέγραψαν οι καταθέσεις από νοικοκυριά τον Οκτώβριο του 2026, φθάνοντας έτσι τα 157,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τον προηγούμενο μήνα (Σεπτέμβριος) οι καταθέσεις είχαν αυξηθεί κατά 373 εκατ. ευρώ, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,9% από 3,8% τον προηγούμενο μήνα.

Αντιθέτως, μείωση κατά 2,171 δισ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2026, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 2.328 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 24,2% από 22,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 3, 138 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2.552 δις. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 967 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 224 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 1,857 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2026, έναντι αύξησης κατά 2,701 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 9,3%, από 9,1% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 3,138 δισ., έναντι αύξησης κατά 2,552 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 967 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 224 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Μείωση κατά 61 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Οκτώβριο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 353 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 12,8% από 7,8% τον προηγούμενο μήνα. H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 1,918 δις ευρώ, τον Οκτώβριο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 3, 053 δις. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των χορηγήσεων, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Οκτώβριο του 2026, ήταν αρνητική κατά 855 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 564 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 8,5% από 7,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 8,2% από 7,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 758 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 982 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 10,9% από 7,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 97 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 417 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Θετική κατά 36 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Οκτώβριο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 128 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,4% από 2,3% τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 873 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 753 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 6,5% από 6,0% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Οκτώβριο του 2026, ήταν θετική κατά 59 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 9 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -3,1% από -3,6% τον προηγούμενο μήνα.