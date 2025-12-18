ΤτΕ: Στα 13,9 δισ. ευρώ το πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού στο 11μηνο

Στα 13,9 δισ. ευρώ εκτοξεύτηκε το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, από 7,5 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Παράλληλα, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 6,449 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 5,721 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 66,273 δισ. ευρώ, από 61,368 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 56,291 δισ. ευρώ, από 54,124 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024.