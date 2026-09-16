ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα 2,1 δισ. ευρώ εμφάνισε ο Προϋπολογισμός στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,1 δισ. ευρώ εμφανίζει σε ταμειακή βάση ο Προϋπολογισμός στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026 έναντι 7,8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, στο ίδιο διάστημα το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 4.,625 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,723 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 49,207 δισ. ευρώ, από 46,697 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 47,313 δισ. ευρώ, από 42,189 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.

Η δαπάνη για τόκους με την οποία επιβαρύνθηκε ο Προϋπολογισμός διαμορφώθηκε στα 6,7 δισ. ευρώ έναντι 6,1 δισ. ευρώ πέρυσι.