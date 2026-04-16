ΤτΕ: Πλεόνασμα 920 εκατ. ευρώ στο ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης

Πλεόνασμα 3,5 δισ. ευρώ παρουσίασε το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 από 3,3 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Παράλληλα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 920 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,46 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 16,956 δισ. ευρώ, από 16,852 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 15,813 δισ. ευρώ, από 15,478 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025.