ΤτΕ: Κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς

Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε σήμερα ότι η κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 είναι η ακόλουθη:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

DEUTSCHE BANK AG

BofA SECURITIES EUROPE SA

ALPHA BANK

JP MORGAN SE

EUROBANK S.A.

MORGAN STANLEY EUROPE SE

BARCLAYS BANK IRELAND PLC

BNP PARIBAS S.A

GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE

SOCIETE GENERALE

CITIBANK EUROPE PLC

COMMERZBANK AG

NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH

UBS EUROPE SE

INTESA SANPAOLO S.p.A.

HSBC CONTINENTAL EUROPE