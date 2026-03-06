ΤτΕ: Κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς

Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε σήμερα ότι η κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 είναι η ακόλουθη:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
DEUTSCHE BANK AG
BofA SECURITIES EUROPE SA
ALPHA BANK
JP MORGAN SE
EUROBANK S.A.
MORGAN STANLEY EUROPE SE
BARCLAYS BANK IRELAND PLC
BNP PARIBAS S.A
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
SOCIETE GENERALE
CITIBANK EUROPE PLC
COMMERZBANK AG
NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
UBS EUROPE SE
INTESA SANPAOLO S.p.A.
HSBC CONTINENTAL EUROPE