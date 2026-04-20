ΤτΕ: Η κρίση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τον πληθωρισμό – Πιέσεις σε ενέργεια και οικονομία

Ηγεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή επαναφέρει ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς, με άμεσες επιπτώσεις και στην ελληνική οικονομία, κυρίως μέσω της ανόδου των τιμών στην ενέργεια. Αυτό προκύπτει από την έκθεση «Inflation Monitor» για τον Μάρτιο του 2026 που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι πληθωριστικές προσδοκίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα από την έναρξη της σύγκρουσης, οδηγώντας σε σημαντική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την πορεία των επιτοκίων. Οι αγορές πλέον προεξοφλούν αυξήσεις τόσο στην ευρωζώνη όσο και στις ΗΠΑ, καθώς ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Μάρτιο ανήλθε στο 2,6% στην ευρωζώνη και στο 3,4% στην Ελλάδα, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφηκε άνοδος στο 3,3%.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραματίζουν οι τιμές της ενέργειας, οι οποίες παραμένουν υψηλές και ιδιαίτερα ευμετάβλητες. Την ίδια στιγμή, οι τιμές των αγροτικών προϊόντων διατηρούνται σε αυξημένα επίπεδα, επηρεασμένες από το υψηλό κόστος ενέργειας και λιπασμάτων, αλλά και από προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Για την Ελλάδα, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% το 2025, με τον δομικό πληθωρισμό στο 3,6%, ενώ τα επίπεδα αυτά διατηρήθηκαν και στις αρχές του 2026. Τον Μάρτιο σημειώθηκε νέα άνοδος στο 3,4%, λόγω της ενεργειακής επιβάρυνσης. Ωστόσο, ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,7%, εξέλιξη που αποδίδεται στη μείωση των τιμών σε υπηρεσίες και μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, περιορίζοντας τη διαφορά με τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Παράλληλα, ενδείξεις επιδείνωσης καταγράφονται και στην αγορά εργασίας, καθώς η ανεργία στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 8,5% τον Φεβρουάριο, όταν στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 6,2%, υποδηλώνοντας ότι οι οικονομικές πιέσεις επεκτείνονται πέρα από το πεδίο των τιμών.