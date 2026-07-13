ΤτΕ: Δύο ακόμη αυξήσεις επιτοκίων από ΕΚΤ έως το τέλος του 2026

Αυξάνεται η πιθανότητα για δύο ακόμη αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται στο Δελτίο για τον Πληθωρισμό που εξέδωσε σήμερα η ΤτΕ, η αναμενόμενη πορεία των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη, με μία αύξηση επιτοκίων, σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα, να αναμένεται έως το τέλος του 2026. Ωστόσο, η πιθανότητα για μια περαιτέρω αύξηση έχει αυξηθεί μετά την πρόσφατη αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Για τις ΗΠΑ, οι προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιξη ενισχύθηκαν σε σύγκριση με πριν από έναν μήνα, αφότου ο νέος πρόεδρος της Fed υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευση της Κεντρικής Τράπεζας στον στόχο της σταθερότητας των τιμών.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, μετά την αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Ιούνιο, οι αγορές αναμένουν μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2026, σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ μία ακόμα αύξηση έως το πρώτο τρίμηνο του 2027 θεωρείται πλέον πιο πιθανή απ’ ό,τι πριν από τις πρόσφατες νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι προσδοκίες της αγοράς για τα επιτόκια των ΗΠΑ αναθεωρήθηκαν ελαφρώς προς τα πάνω, με μια αύξηση 25 μονάδων βάσης έως το τέλος του 2026 να προεξοφλείται ως το επικρατέστερο σενάριο. Μια δεύτερη αύξηση έως τα μέσα του 2027 θεωρείται επίσης πιθανή.

Όσον αφορά στην πορεία του πληθωρισμού, ο ΕνΔΤ (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) τον Ιούνιο υποχώρησε στο 2,8% στη ζώνη του ευρώ (προκαταρκτική εκτίμηση) και στο 3,9% στην Ελλάδα. Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Μάιο στο 4,2%.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η ΤτΕ προβλέπει ο πληθωρισμός να αυξηθεί στο 3,8% το 2026 από 2,9% το 2025, αντανακλώντας τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας και την επιμονή του πληθωρισμού στις υπηρεσίες, κυρίως λόγω των αναμενόμενων αυξήσεων σε μισθούς και ενοίκια, καθώς και των πιέσεων από την υψηλή τουριστική ζήτηση. Το 2027, ο πληθωρισμός προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,6%, ενώ το 2028 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,3%.

Ο πληθωρισμός στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί στο 11,1%, αντανακλώντας τις ισχυρές αυξήσεις στις τιμές των ενεργειακών εμπορευμάτων, και να επιβραδυνθεί στο 1,0% το 2027 λόγω των ισχυρών καθοδικών επιδράσεων της βάσης σύγκρισης (base effects) και της εκτιμώμενης χαλάρωσης των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Η ενσωμάτωση του συστήματος ETS2 αναμένεται να τροφοδοτήσει τον ενεργειακό πληθωρισμό, οδηγώντας τον στο 2,4% το 2028.

Ο δομικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,0% το 2026, καθώς ο κλάδος των υπηρεσιών εμφανίζει ισχυρή επιμονή. Αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,5% έως το 2027 και να συνεχίσει την πτωτική του πορεία στο 2,3% το 2028. [1]

Αν και οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο επιμέρους συστατικό του ΕνΔΤ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 τόσο στην Ελλάδα όσο και στη ζώνη του ευρώ, ο πληθωρισμός των υπηρεσιών παραμένει ο κύριος παράγοντας διαμόρφωσης του πληθωρισμού ΕνΔΤ (συνεισφέροντας 2,1 ποσοστιαίες μονάδες και 1,5 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα), ακολουθούμενος από τον πληθωρισμό της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου κινήθηκαν χαμηλότερα κατά τον τελευταίο μήνα λόγω της ανάκαμψης των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, αν και οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν πρόσφατα συγκρατημένα λόγω των τελευταίων νέων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν λόγω του έντονου ανταγωνισμού για φορτία LNG και της επιτάχυνσης της αναπλήρωσης των αποθεμάτων της Ευρώπης.