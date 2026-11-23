διαίτερα θετική παραμένει η εικόνα του τουριστικού τομέα το 2026, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο του στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και τη σταθεροποίηση των μακροοικονομικών μεγεθών.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα 3.387,8 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2026, έναντι 3.107,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ στο σύνολο του εννεαμήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στα 18.808,1 εκατ. ευρώ έναντι 17.442,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Η επίδοση αυτή αποτυπώνει τη συνέχιση της αναπτυξιακής τροχιάς και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που ενισχύουν την εξωστρέφεια της χώρας.

Παράλληλα, η καθαρή συμβολή του τουρισμού στην εξωτερική ισορροπία αναδεικνύεται με σαφήνεια: τον Σεπτέμβριο του 2026 οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες υπεραντιστάθμισαν κατά 100,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 98,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες. Στο εννεάμηνο, κάλυψαν κατά 75,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συμμετείχαν κατά 93,3% στις συνολικές καθαρές εισπράξεις υπηρεσιών.

Υψηλότερη μέση δαπάνη και διεύρυνση των εισπράξεων

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 11,1% τον Σεπτέμβριο του 2026 φθάνοντας τα 3.760,6 εκατ. ευρώ (από 3.384,9 εκατ. ευρώ το 2025), ενώ στο εννεάμηνο αυξήθηκαν κατά 9,7% ή κατά 1.933,8 εκατ. ευρώ, αγγίζοντας τα 21.958,1 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, οι ταξιδιωτικές πληρωμές ανήλθαν σε 372,7 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο (+34,4%) και σε 3.149,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο (+22,0%).

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί η άνοδος της ποιότητας και της δαπάνης ανά ταξίδι. Τον Σεπτέμβριο, η αύξηση των εισπράξεων στηρίχθηκε κυρίως στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,2%, ενώ στο εννεάμηνο συνδυάστηκε η αύξηση της εισερχόμενης κίνησης κατά 8,3% με την άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 1,5%. Σημαντική ώθηση καταγράφηκε από τις χώρες της ΕΕ-27, με τις εισπράξεις να αυξάνονται κατά 17,4% τον Σεπτέμβριο στα 2.080,5 εκατ. ευρώ και κατά 11,5% στο εννεάμηνο στα 12.188,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις λοιπές χώρες ανήλθαν σε 1.524,8 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο (+3,2%) και σε 8.897,9 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο (+7,8%).

Ανοδική πορεία αφίξεων και βασικές αγορές προέλευσης

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση διατηρήθηκε σε θετικό έδαφος, φθάνοντας τους 5.716,1 χιλ. ταξιδιώτες τον Σεπτέμβριο του 2026 (+0,6%) και τους 34.225,4 χιλ. ταξιδιώτες στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου (+8,3% έναντι 31.600,9 χιλ. το 2025). Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, οι αφίξεις μέσω αεροδρομίων αυξήθηκαν κατά 5,0% και μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 17,7%, επιβεβαιώνοντας τη διείσδυση του ελληνικού τουρισμού σε ευρύτερες αγορές και σημεία εισόδου.

Σε επίπεδο βασικών αγορών στο εννεάμηνο του 2026, ξεχωρίζει η άνοδος από τη Γερμανία τόσο σε εισπράξεις (+13,5%, στα 3.572,9 εκατ. ευρώ) όσο και σε ταξιδιώτες (+8,5%, στους 5.256,8 χιλ.), καθώς και η ισχυρή επίδοση από την Ιταλία με αύξηση εισπράξεων κατά 26,2% (στα 1.452,8 εκατ. ευρώ) και ταξιδιωτών κατά 17,3% (στους 2.285,3 χιλ.). Θετική ήταν επίσης η πορεία από τις ΗΠΑ σε επίπεδο εισπράξεων (+15,2%, στα 1.665,1 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση ταξιδιωτών κατά 4,7% στους 1.212,6 χιλ.) και από το Ηνωμένο Βασίλειο (+1,0% στις εισπράξεις στα 3.187,5 εκατ. ευρώ και +2,2% στους ταξιδιώτες στους 4.145,9 χιλ.), ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία διαμορφώθηκαν στα 1.089,9 εκατ. ευρώ (-7,5%) με 1.594,4 χιλ. ταξιδιώτες (-6,7%). Τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αναρτώνται στον σχετικό ιστοχώρο, ενώ τα στοιχεία Οκτωβρίου 2026 θα δημοσιευθούν στις 22 Δεκεμβρίου 2026.